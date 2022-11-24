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Messi mi Ronaldo mu? İşte ortaya çıkan istatistik

Dünyanın en iyileri arasında gösterilen Messi ve Ronaldo'nun kariyer istatistikleri...

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 11:13
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İşte ortaya çıkan istatistik. Messi mi Ronaldo mu?

Messi mi Ronaldo mu? İşte ortaya çıkan istatistik
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Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi beşinci ve muhtemelen son Dünya Kupası'nı Katar'da oynuyor.

Arjantin ve Paris Saint-Germain oyuncusu 35 yaşındaki Messi , Ekim ayında 2022 Dünya Kupası'nın sonuncusu olacağını açıklarken, 37 yaşındaki Portekiz ve Manchester United oyuncusu Ronaldo, uluslararası geleceği hakkında henüz yorum yapmadı.

On yılı aşkın bir süredir futbol dünyası kimin daha iyi olduğunu tartışıyor. Tartışma muhtemelen kramponları astıktan çok sonra da devam edecek.

El Cezire iki futbolcunun kariyerini rakamlarla ortaya koydu.

İşte o istatistikler;

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