Charles resmen İngiltere Kralı ilan edildi. Güzeller güzeli Diana'yı mundar etmişti

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından Kral III. Charles'ın krallığı resmen ilan edildi.
Eski Galler Prensi Charles, düzenlenen resmi törenle Kral 3. Charles olarak ilan edildi.
Kral'ın birinci varisi, Prens William olacak. William da babası Charles'ın eski unvanı olan 'Galler Prensi'ni kullanacak.
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