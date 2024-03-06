İnşallah kalıcı çözüm…

AKP döneminde kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından yapılan sınır ötesi askerî operasyonlar şöyle:

Güneş Harekâtı:

2008’de 15 Ocak, 4 Şubat ve 21 Şubat’ta hava ve kara 17 Ağustos ile 19 Ekim 2011’de hava harekâtları yapıldı.

Şah Fırat Operasyonu:

22 Şubat 2015'te Suriye’deki vatan toprağımızda bulunan Süleyman Şah Türbesi ve 38 personeli ülkeye geri getirildi.

Fırat Kalkanı:

24 Ağustos 2016’da Cerablus’ta başlayan operasyonun amacı, Güvenli Bölge oluşturmak ve PYD’nin bölgede yapılanmasına izin vermemek diye açıklandı.

Zeytin Dalı Operasyonu:

20 Ocak 2018’de Afrin bölgesine düzenlenen operasyonun amacı PKK, PYD-YPG ve DEAŞ gibi örgütleri bölgeden uzaklaştırmak ve halkın güvenliğini sağlamak diye açıklandı.

Pençe Harekâtı:

Pençe 1 Harekâtı 27 Mayıs 2019’da başladı Pençe 2 ve Pençe 3 Operasyonları ile sürdü.

Barış Pınarı Harekâtı:

9 Ekim 2019’da DEAŞ, PKK, PYD, YPG gibi örgütleri etkisiz hale getirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şu hedefi ile başladı.

-"Batıdan doğuya 444 km, kuzeyden güneye 32 km genişliğinde, ülkemizdeki mültecilerin geri döneceği güvenli bir alanın kurulduğunu ilan ediyoruz"

Amerika Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği mektupta şöyle dedi:

-“İyi şeyler yaşanmazsa, tarih sizi sonsuza dek bir şeytan olarak hatırlar. Sert adam olma. Aptallık etme!”

Bölgede terör devleti kurmak isteyen Amerika bununla da kalmadı

13 Ekim’de Türkiye'nin Çıkardığı Çatışmaya Karşı Yasa (PACT) Temsilciler Meclisinde şu yaptırımlar kabul edildi ve Trump’ın imzasına kaldı.

1-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin; eşleri, çocukları, anne-babası ve kardeşleri de dahil olmak üzere mal varlıklarının açıklanıp el konulması,

2-Millî Savunma Bakanı, TSK Genelkurmay Başkanı, 2. Ordu Komutanı, Hazine ve Maliye Bakanı'na yaptırımlar uygulanması,

3-Silah ambargosu,

4-Halkbank ve iştiraklerine mali yaptırım uygulanması…

17 Ekim’de Türkiye’ye gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türk ordusunun askerî operasyonu durdurması için Erdoğan'ı şöyle tehdit etti:

-“Askerî operasyonun durması hâlinde, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı tüm yaptırımlar kaldırılacak ve başka yaptırım olmayacak.”

Mal varlığı da konu olunca Erdoğan sadece 9 gün sonra askerî harekâtı durdurdu.

Değerli okurlarım,

Bu süreçte Erdoğan’ın ifadesi ile 30-40 bin TIR askerî malzeme ile yüz milyonlarca dolar, Amerika tarafından terör örgütlerine verildi.

Erdoğan’ın “İnlerine gireceğiz tek bir terörist kalmayıncaya kadar sürecek” demesine rağmen PKK, PYD, YPG bölgede Amerika’nın şemsiyesi altında terör devleti kuruyorlar.

Ve bugün Erdoğan 31 Mart yerel seçimi öncesi bir kez daha vaat etti:

-“İnşallah bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız.

Suriye sınırları boyunca 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru oluşturma amacımız bakidir.”

Seçim vaadi olmaz inşallah…