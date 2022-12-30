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Instagram'da profile nasıl müzik yüklenir

Instagram kullanıcıları yapılan yeni güncelleme ile profillerine müzik sabitleyebilecek. Uygulama içerisinde Instagram profiline nasıl müzik yüklenir?

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 16:08
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Instagram profile müzik nasıl sabitlenir

Instagram'da profile nasıl müzik yüklenir
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Instagram, uygulamaya yaptığı güncelleme ile profile müzik eklenebileceğini duyurdu.

Kısa süre önce test aşamasında olan müzik ekleme özelliği tüm kullanıcılar için kullanıma sunuldu. Bu özellikle profile istenilen müzik konulabilecek. Ayrıca hesabı ziyaret eden diğer kullanıcılar, bu şarkıyı görebilecek ve çalabilecek.

Bazı Instagram kullanıcıları, profile müzik ekleme özelliğini platformda olmamasına rağmen, bazı modlar sayesinde kullanıyordu. Bu yenilikle beraber Instagram, söz konusu özelliği platforma dahil etti ve artık herhangi bir mod kullanılmasına gerek kalmadı.

Profilinize müzik eklemek için şu adımları uygulanır;

-Instagram uygulamasına giriş yapılır.

-Alt kısım yer alan gezinme menüsünde profilinize geçiş yapılır.

-Biyografinin hemen altındaki Profili Düzenle butonuna tıklanır.

-Yer alan seçenekler arasından Müzik kısmına girilir.

-Açılan sayfada “Profilin için bir şarkı seç” seçeneğine tıklanılır. İstenilen bir müzik seçilir. Aranılanı daha kolay bulmak için arama yapılabilir.

-Seçilen şarkının gözükmesini istendiği aralık belirlenir. Ancak müziğin tamamı görünmez..

-Son olarak sağ üstte yer alan onaylama ikonuna tıklanılır.

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