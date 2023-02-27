Android telefonlara yeni özellik geldi. Artık tek tuşla yapılabilecek

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, iOS işletim sistemine ait akıllı telefonlarda herhangi bir platforma tek tuşla giriş yapmayı sağlayan Geçiş Anahtarları özelliğinin Android cihazlara geleceği duyuruldu.

Dashlane, Twitter hesabından paylaştığı video üzerinden bir Android cihaz ve Geçiş Anahtarları ile Mail giriş yapılan görüntüleri paylaştı.

2023 YILI BİTMEDEN GELİYOR

Android için uzun süredir beklenen Geçiş Anahtarları’nın bu yılın ortalarında ya da sonlarında gelmesi bekleniyor. Kısacası 2023 yılı bitmeden önce gelmiş olacak. Buna göre Geçiş Anahtarları tercih edecek kullanıcılar sayesinde de akıllı telefon sahiplerinin birçoğu bu fonksiyondan yararlanacak.

Geçiş Anahtarları, tek tuş sayesinde giriş yapmayı sağlasa da güvenlik açısından tam bir koruma sağlamıyor. Akıllı telefonun bir başkası tarafından ele geçirilmesi halinde bu fonksiyon ile kayıtlı hesapla tam erişim sağlayabilir.