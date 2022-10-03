iPhone 14 Pro'nun kamera puanı belli oldu

Akıllı telefonları, lensleri ve kameraları bilimsel olarak değerlendiren web sitesi DXOMARK, iPhone 14 Pro modeline kamera testi yaptı. Yeni nesil 48 Megapiksel ana kamerası olan iPhone 14 Pro, yalnızca bir puanla zirveyi kaptırdı.

Honor Magic 4 Ultimate modelinin 147 puanla bir numarada yer aldığı listede iPhone 14 Pro, 146 puan aldı. iPhone 13 Pro Max ise listede 141 puan ile 3. sırada yer aldı.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; DXOMARK, iPhone 14 Pro değerlendirmesinde modelin artılarını ve eksilerini listeledi.

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Artıları

- Hem fotoğrafta hem de videoda canlı renkler, doğru cilt tonları

- Hem fotoğrafta hem de videoda geniş dinamik aralık, mükemmel kontrast

- Hem fotoğrafta hem de videoda yüksek oranda ayrıntı

- Hem fotoğrafta hem de videoda mükemmel otomatik odaklanma

- Yüzlerde iyi ayrıntılarla hoş simüle edilmiş bokeh efekti

- Yakın ve orta mesafede yüksek kaliteli fotoğraf ve video yakınlaştırma

- Video stabilizasyonu

Eksileri

- İç mekân fotoğraflarında parlaklık gürültüsü

- Gökyüzünde ara sıra vurgu kırpma

- Fotoğraflarda ve videolarda konuların etrafında dolaşmak

- Karışık ışıkta çekilen fotoğraflarda ara sıra beyaz dengesi değişiyor