IPhone modelinde bu özellik kalkacak

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, IPhone 15 Pro modellerinde sessize alma anahtarı kalkacak. Bunun yerine aynı işlevi gören farklı bir tuş tasarımı kullanılacak.

Dokunmatik ya da SE modelindeki Home tuşunda olduğu gibi titreşimli bir tuş ekleyecek.

Bu tuşlar iki tane küçükten bir tane uzun tuşa dönüşecek. Ek olarak iPhone 15 serisinin tamamında ilk kez USB-C bağlantı noktası ve Dinamik Ada yer alacak. Dinamik Ada, önceki seride sadece Pro modellerde kullanılmıştı.

Apple, tüm bunlar dışında iPhone 15 serisindeki Pro modellerde titanyum malzeme kullanacak.