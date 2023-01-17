Bu IPhone modelleri iOS 17 alacak. Tek tek açıklandı

Apple her zaman yaptığı gibi iOS 17'yi önümüzdeki Haziran ayında düzenleyeceği WWDC etkinliğinde tanıtacak.
Donanımhaber'de yer alan bilgilere göre, Lansmandan hemen sonra işletim sisteminin beta sürümünü beta.apple.com web sayfası aracılığıyla cihazlara yüklemek mümkün olacak.
Eylül ayının ortalarında ise iPhone 15 serisi çıkış yapacak. Aynı gün uyumlu cihaz sahipleri iOS 17'nin final sürümünü akıllı telefonlarına kurabilecekler.
TEK TEK AÇIKLANDI:
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone SE 2020
iPhone 12 mini
iPhone 12
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 13 mini
iPhone 13
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone SE 2022
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 15 serisi
İOS 17 NE GİBİ YENİLİKLER SUNACAK?
iOS 17'den çok fazla yenilik beklentisi yok. Yine de işletim sisteminden neler beklenebileceğine dair bir liste oluşmaya başladı.
Yenilenmiş Message,
Üçüncü taraf uygulama mağazaları için destek,
Etkileşimli widget'lar,
Apple Music'in yenilenmesi,
Geliştirilmiş kararlılık ve sorunsuz çalışma.
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