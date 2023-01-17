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Bu IPhone modelleri iOS 17 alacak. Tek tek açıklandı

Bazı iphone modelleri iOS 17 güncellemesi alacak. İşte detaylar…

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 15:38
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iOS 17 alacak iphone modelleri belli oldu

Bu IPhone modelleri iOS 17 alacak. Tek tek açıklandı
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Apple her zaman yaptığı gibi iOS 17'yi önümüzdeki Haziran ayında düzenleyeceği WWDC etkinliğinde tanıtacak.

Donanımhaber'de yer alan bilgilere göre, Lansmandan hemen sonra işletim sisteminin beta sürümünü beta.apple.com web sayfası aracılığıyla cihazlara yüklemek mümkün olacak.

Eylül ayının ortalarında ise iPhone 15 serisi çıkış yapacak. Aynı gün uyumlu cihaz sahipleri iOS 17'nin final sürümünü akıllı telefonlarına kurabilecekler.

TEK TEK AÇIKLANDI:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE 2020

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE 2022

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15 serisi

İOS 17 NE GİBİ YENİLİKLER SUNACAK?

iOS 17'den çok fazla yenilik beklentisi yok. Yine de işletim sisteminden neler beklenebileceğine dair bir liste oluşmaya başladı.

Yenilenmiş Message,

Üçüncü taraf uygulama mağazaları için destek,

Etkileşimli widget'lar,

Apple Music'in yenilenmesi,

Geliştirilmiş kararlılık ve sorunsuz çalışma.

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