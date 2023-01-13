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iPhone'larda yer alan hata ile ilgili Apple açıklama yaptı

iPhone'larda yaşanan sorunlar için Apple'dan yanıt geldi. Şirket, Ekran sorununa en kısa zamanda müdahale edeceğini belirtti.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 16:28
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Apple iPhone 14'lerdeki ekran hatasına cevap verdi

iPhone'larda yer alan hata ile ilgili Apple açıklama yaptı
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Sosyal medyada günlerdir yayınlanan iPhone 14’lerde yaşanan ekran sorununa Apple yanıt verdi. Thandava Krishna TK isimli bir kullanıcı telefon açılırken ekranda yeşil ve sarı yatay çizgiler oluştuğunu gösteren bir paylaşım yaptı. Ardından çok sayıda kullanıcı benzer sorunları yaşadıkları ortaya çıktı.

APPLE EKRAN HATASI KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPTI

Apple, iPhone 14 ekran hatası için nedenini henüz bilmediklerini ve konuyu takip ettiklerini belirten bir açıklama yaptı. Apple, paylaştığı son bilgilerde donanım açığından kaynaklandığını ve çözümü üzerinde çalıştıklarını belirtti. Apple, sorunu çözmek için yakında bir iOS güncellemesinin yayınlanacağını açıkladı.

Ayrıca Apple’ın yaşadığı tek sorunun iPhone 14’lerde ekran hatası olmadığı ortaya çıktı. iPhone 14 ile akıllı telefon dünyasına giren Dynamic Island, bir anda oldukça popüler hale geldi. Birçok akıllı telefon üreticisi, modellerinde bu özelliğe yer vermek için çalışmalara başladı. Ancak bazı kullanıcılar, cihazların bu kısmında sorunlar yaşıyor.

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