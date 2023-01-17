OnePlus 11R ile ilgili kritik bilgiler sızdı. Ne zaman tanıtılacak

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, OnePlus 11R, tanıtım tarihi için Nisan ya da Mayıs işaret edildi. OnePlus 11R modelinin üretimi, Hindistan’da başladı.

Telefonun adı, şirketin web sitesinde doğrulandı. Fakat doğrulanmadan önce Çin’de OnePlus Ace 2 adıyla geleceği söylentileri mevcuttu.

ÖZELLİKLERİ

OnePlus 11R, gücünü Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden alacak. İşlemci; bir adet 3.2GHz hızında Cortex-X2, üç adet 2.8GHz hızından Cortex-A710 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A510 çekirdeklerine sahip. Ek olarak grafik birimi ihtiyacını Adreno ile sağlıyor.

Akıllı telefon, 6,7 inç büyüklüğünde, 1240×2772 çözünürlükte, 120 Hz ekran yenileme hızında AMOLED ekrana sahip olacak. Cihazın arka tarafında 50 Megapiksel ana, 12 Megapiksel ultra geniş açılı ve 2 Megapiksel derinlik sensörü yer alacak. Ön tarafta ise bir adet 16 Megapiksel özçekim kamerası bulunacak.

8/12/16 GB RAM ve 128/256/512 GB dahili depolama seçeneklerinde gelecek telefon, Android 13 tabanlı OxygenOS 13.1 çalıştıracak. Fakat OnePlus 11R için şimdilik herhangi bir fiyat bilgisi belli değil.