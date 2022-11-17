Apple cihazların neden Android'lerden daha pahalı olduğu açıklandı

Android kullanıcıları, telefonlarını çok pahalıya satın alan Apple kullanıcılarına tepki gösteriyor.

Apple cihazların neden pahalı olduğu açıklandı.

İPHONE'LARIN İŞLEMCİLERİ

Apple’ların ve diğer tüm cihazların çalışma performansı büyük oranda işlemcisine bağlıdır. Apple şirketi iPhone'lar için A serisi çipleri daha iyi kullanmaktadır. Ayrıca iPhone için özel olarak üretilmelerinden dolayı kesintisiz ve sorunsuz bir deneyim sunabilmektedir.

Android telefonların ilk etapta sorunsuz ve kesintisiz çalıştığı belirtilirken zamanla telefonun performansında iPhone’lara göre çok daha hızlı bir şekilde bir azalma görülür.

Android telefonlar, işlemciler için genellikle üçüncü taraf üreticilere güvenir, bu da onlarla iPhone'lar arasındaki temel bir fark ortaya çıkarır. Samsung, Qualcomm Snapdragon çiplerini satın alır ve bunları telefonlarında kullanır.

İPHONE'LARIN İŞLETİM SİSTEMİ İOS

Apple'ın yazılım yeteneği ve geliştiricilerin uymak zorunda olduğu uygulama optimizasyonu sayesinde, iPhone'lar performans kapasitesini çok daha uzun süre korur.

GÜVENLİK

Yıllar boyunca yazılım güncellemeleri aldığı ve güvenliğini koruduğu için iPhone cihazları sık sık yenilemek gerekmez. Örneğin, iOS 16'yla çalışan bir iPhone 8'e sahip bir kişi, iPhone 14'e sahip bir kişi ile aynı düzeyde güvenlik özelliklerine sahip olabilir.

Ayrıca, Google Play Store kendi güvenlik önlemlerine sahip olsa da, bir Android telefona yeni yazılım yüklemenin pek çok farklı yolu olduğu belirtildi. Ancak Apple’ın iPhone’una bir uygulama yüklemek için, uygulamaların çok sıkı bir onay sürecinden geçtiği Apple’ın kendi mağazasını kullanmak gerekir ve bu da şüpheli yazılımlarla karşılaşma ihtimalini azalttığı ortaya çıktı.

İPHONE KAMERALARI

iPhone 5 döneminden itibaren iPhone kameraları türünün en iyi örneği olarak sunulur. Ancak üst seviye Android telefonlardaki kameralar daha iyidir.

iPhone cihazlar sadece daha fazla özelliğe ve filtreye sahiptir.

Android kameraların aksine, bir iPhone daha sorunsuz ve daha tutarlı bir deneyim sunmaktadır. Günümüzde pek çok içerik oluşturucu, fotoğraf ve video çekmek için DSLR kamera yerine en yeni iPhone'u kullanmayı tercih etmektedir.

ÜRETİM KALİTESİ

iPhone’ların çoğu kişi için belki de en önemli özelliklerinden biri, tasarımı ve malzeme kalitesidir. iPhone'lar, her yeni tasarımda klasik hale gelen, çekici bir tasarıma sahiptir. Son zamanlarda tasarımda büyük değişiklikler yaşanmamış olsa da, bir iPhone'u uzaktan tanımak çok kolaydır.

APPLE MARKA DEĞERİ VE İKİNCİ EL DEĞERİ

Apple'ın dünya çapında en beğenilen şirketlerden biri olarak öne çıkmasının bir nedeni marka değeridir. Apple'ın iPhone'u piyasaya sürülmesiyle birlikte asıl amacı sadece bir telefondan ziyade bir marka haline getirmektir.