Irak ve Suriye kuzeyine operasyon: 29 hedef imha edildi. MSB duyurdu

Kaynak: Haber Merkezi
Irak ve Suriye kuzeyine operasyon: 29 hedef imha edildi. MSB duyurdu
MSB, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyine eş zamanlı hava harekatı düzenlendiğini ve 29 terör hedefinin imha edildiğini açıkladı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bulunan bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz de yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak’ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerine ve Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruldu.

29 TERÖR HEDEFİ İMHA EDİLDİ

Harekat kapsamında 29 terör hedefi yerle bir edildi.

Açıklamada, "İcra edilen bu harekatlarda, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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