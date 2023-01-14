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İrem Derici yaptığı hareketle topa tutuldu

Geçtiğimiz günlerde göğüs estetiğinin "6 yaşında" olduğunu söyleyen Derici bu kez kulisten yaptığı paylaşımla gündeme geldi. "Sizde ne var" notuyla paylaştığı videoda el hareketi çektiği görülen Derici bu paylaşım sonrası büyük tepki aldı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 18:30
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İrem Derici'nin kulis çıkışında yaptığı el hareketi olumsuz tepkiler aldı.

İrem Derici yaptığı hareketle topa tutuldu
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Her fırsatta estetiklerini açık açık anlatan ve göğüslerine de silikon yaptıran İrem Derici hep özel hayatı hem de paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Cem Belevi tarafından ihanete uğradığını açıkladıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici son paylaşımıyla olay oldu.

8,3 milyon takipçisi bulunan Derici, son olarak yaptığı bir paylaşımla sosyal medyada çok konuşuldu. Sahne öncesi kulisten esprili bir video yayınlayan şarkıcının, videonun sonunda el hareketi çekildiği görüldü.

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