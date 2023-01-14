İrem Derici yaptığı hareketle topa tutuldu

Her fırsatta estetiklerini açık açık anlatan ve göğüslerine de silikon yaptıran İrem Derici hep özel hayatı hem de paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Cem Belevi tarafından ihanete uğradığını açıkladıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici son paylaşımıyla olay oldu.

8,3 milyon takipçisi bulunan Derici, son olarak yaptığı bir paylaşımla sosyal medyada çok konuşuldu. Sahne öncesi kulisten esprili bir video yayınlayan şarkıcının, videonun sonunda el hareketi çekildiği görüldü.