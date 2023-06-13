İş insanı Gözde Akpınar sessizliğini bozdu. Mehmet Aslantuğ ile aşk yaşadıkları iddia edilmişti

Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini anlaşmalı olarak sonlandıran Mehmet Aslantuğ'un iş insanı Gözde Akpınar ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü. İddiaların ardından hem Akpınar hem Aslantuğ'dan açıklama geldi.

İş insanı Gözde Akpınar sessizliğini bozdu. Mehmet Aslantuğ ile aşk yaşadıkları iddia edilmişti

Magazin dünyasının örnek çifti olarak anılan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, sürpriz bir kararla evliliklerini sonlandırdı.

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Duruşmaya el ele gelen çiftin 27 senelik evliliği tek celsede bitti.

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Ayrılıktan kısa bir süre sonra Mehmet Aslantuğ'un iş insanı Gözde Akpınar ile yakınlaştığı iddia edildi.

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"DÜNYA KÖTÜ İNSANLARLAR DOLU"

Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşım yapan Gözde Akpınar, "Pazartesi ne yapacaksın?’ deseler tazminat davası açacağım aklıma gelmezdi. Hayat biz planlar yaparken başımıza hangi saçmalığın geldiğidir. Dünya maalesef kötü ve gerzek insan dolu. Neyse sağlıcakla kalın” ifadelerini kullandı.

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"CEVAP VERMEYE BİLE GEREK DUYMUYORUM"

Mehmet Aslantuğ ise "Hiç bir araya gelmedik. Hiç tanımadığım insanlarla da bazı söylentiler çıkarılıyor. Cevap vermeye bile gerek duymuyorum" şeklinde aşk iddiasını yalanladı.

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