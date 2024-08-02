Sharon Stone Beşiktaşlı çıktı! Türkiye'ye gelen ünlü yıldız formalı haliyle sosyal medyayı salladı

Hollywood'un parlayan yıldızlarından Sharon Stone, Golden Globe ödül törenine katılmak üzere Türkiye'nin gözde tatil beldesi Bodrum'a geldi. Stone'in Beşiktaş'ın siyah-beyaz renkleriyle süslenmiş formayı giymesi ise herkesin ilgisini üzerine topladı. Türkiye'ye, Golden Globe Yönetim Kurulu'nun değerli üyesi ve Hürriyet ABD muhabiri Barbaros Tapan'ın daveti üzerine gelen Stone, İstanbul'daki konakladığı otelin penceresinden eşsiz boğaz manzarasına karşı konumlanmış Beşiktaş Stadyumu'na duyduğu hayranlığı ifade etti. Stone'un samimi açıklamanın ardından Beşiktaş Spor Kulübü, ünlü oyuncuya jest yaparak özel bir forma hediye etti.

SHARON STONE'UN BEŞİKTAŞ AŞKI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Ünlü oyuncu Sharon Stone, Tapan'ın eşliğinde bir tekne gezisine katıldı. Tapan, bu anlamlı ziyaret sırasında Stone'a bir Beşiktaş forması hediye etti ve bu özel anın fotoğrafını çekti. Stone'un bu formayla Bodrum caddelerinde yürürken çekilen fotoğrafları, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı.

Sharon Stone'un Türkiye'deki bu ziyareti ve ünlü futbol kulübü Beşiktaş'ın formasını giymesi, yerel medyanın yanı sıra uluslararası haber kaynaklarında da geniş yer buldu.

TÜRKİYE'YE GELEN STONE'A İLGİ BÜYÜKTÜ!

Golden Globe Yönetim Kurulu'nun değerli üyesi ve Hürriyet ABD muhabiri Barbaros Tapan'ın Instagram'da paylaştığı videoda Sharon Stone'un Türkiye'ye gelirkenki görüntüleri yer aldı. Özel bir jetle Bodrum'a iniş yapan Stone, otele girerken çalışanlar ve tatilciler tarafından ilgiyle karşılandı.