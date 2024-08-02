Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı: Binali Yıldırım’ı karşılamasıyla gündem olan Metin Tokel orgeneralliğe terfi ettirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı belgede, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir yıl daha uzatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan 16 general, 7 amiral ve 77 albayın, 30 Ağustos 2024 tarihinden itibaren terfi alarak bir üst rütbeye yükseltildiği açıklandı. Sivil alanda ise, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na Ayberk Özerş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişliği'ne Ahmet Erdaş getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ise Sinema Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yazar'ın görevine son verildiği, Orman Genel Müdürlüğü'nde ise Genel Müdür Yardımcıları Zekeriya Nane ve Recep Ateş ile Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'nin görevlerinden alındıkları duyuruldu.

Resmi Gazete'de yayınlanan son kararnamelerle, Yüksek Askeri Şura'nın dünkü toplantısında alınan terfi ve emeklilik kararları kamuoyuna duyuruldu. Özellikle, Başbakan Binali Yıldırım'ın görev süresi boyunca yakın ilişkiler kurduğu Metin Tokel'in orgeneralliğe yükseltilmesi ve Balyoz davası sanığı Levent Ergün'ün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda orgeneralliğe terfi etmesi dikkat çekti. Diğer yandan, FETÖ davalarında hüküm giymiş ve Kardak krizinde görev almış Tuğamiral Ercan Kireçtepe'nin ise kadrosuzluk gerekçesiyle emekliye ayrılması kararlaştırıldı.

Kararnameye göre, iki general yaş haddinden, 29 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken, 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi ve 77 albayın rütbeleri general ya da amiralliğe çıkarıldı. Ayrıca, 34 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 455 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı.

BİNALİ YILDIRIM'I KARŞILAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Kararnameye göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Korgeneral Metin Tokel Orgeneralliğe terfi ettirildi. Tokel, Binali Yıldırım’ın Başbakanlığı döneminde kendisini, “Zatıalinizin buraya gelişiyle başta tümen komutanı ben olmak üzere onur duyduk. Bu onuru ruhumuzda ve tüylerimizde şu anda yaşıyoruz, arkadaşlarımız da siz gelmeden sanki sizin geleceğinizi hissetmiş gibi sizin gözlerinizden öptüklerini arkadaşlarımız ifade etti. Tümen komutanı olarak onur duyduk. Allah sizden razı olsun” sözleriyle karşılamıştı.

BALYOZ'DAN TUTUKLANAN ERGÜN DE TERFİ ETTİRİLDİ

Levent Ergün, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Orgeneralliğe yükseltilen dikkat çekici isimlerden biri oldu. Ergün, daha önce FETÖ'nün Balyoz davasında yargılanarak 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak kumpasın deşifre olmasıyla serbest bırakıldı. Serbest kaldıktan sonra 2015 yılında tuğgeneralliğe, ardından 2018'de tümgeneralliğe ve son olarak 2021'de korgeneralliğe terfi etti. Ergün, ayrıca 2016 yılında Mardin Nusaybin'de gerçekleştirilen ve 60 gün içinde 60 askerin şehit olduğu hendek operasyonlarını yönetti.

KARDAK'A ÇIKAN KİREÇTEPE EMEKLİLİĞE SEVK EDİLDİ

Tuğamiral Ercan Kireçtepe, FETÖ tarafından organize edilen "kumpas" davaları kapsamında beş yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra, kadrosuzluk gerekçesiyle emekliye ayrıldı. Kireçtepe, Kardak kayalıklarında Yunan bayrağını indiren timin komutanı olarak biliniyor. Ayrıca, yıllar önce "Poyrazköy" davasıyla ilgili olarak FETÖ'nün düzenlediği bir başka kumpas sonucu tutuklandı ve beş yılını cezaevinde geçirdi.