Ali Koç ligden çekilme planını açıkladı

Trabzonspor maçının ardından 2 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurulda ligden çekilme konusunun üyelerin oyuna sunulacağını söyleyen Ali Koç, kararlı ifadeler kullandı.

"Trabzonspor'a da geçmiş olsun. Bizi çok iyi ağırladılar" diyen Ali Koç şöyle konuştu:

Ertuğrul Başkan'a dün oğlumu teslim ettim. Maçtan önce gezdirdi. İnsan kavgalı insan ailesini teslim eder mi? Ancak bizi suçlu yapacaksanız, iş çığırından çıkacak. Riyad'daki gibi faturayı bize kesecekler. Devletimizle konuş, TFF ile konuş... Biz 2 Nisan'da olağanüstü genel kurula gidiyoruz. Allah'ın izniyle yapmamız gerekeni yapmalıyız. Kendi göbek bağımızı kesmeliyiz.



BİR GÜN ÖLÜRÜZ

Gerekirse bir alt ligde oynayabileceklerini ve bu kararı oylayacaklarını ifade eden Ali Koç "Gerekiyorsa bir alt lige düşeceğiz! Herkes aklını başına almalı! Her gün ölmektense bir gün öleceğiz. Gerekirse 1 sene oynar, çıkarız. Yeter! Maç 2-2 bitse şampiyonluk gitti! Belki başka yerde yapacaklar! Bunu kim organize etti? Trabzonspor Yönetim Kurulu organize etmedi? Birileri etti! Neden polis yoktu, neden emniyet önlemi alınmadı?" dedi.

"DÜŞERSEK BIRAKMAM"

Fenerbahçe'nin tarihi için kritik bir virajdan geçiyoruz. 2 Nisan'da kulübün yanında durun. Bu iş böyle gitmez. Üç ay sonra bırakıyorsun, finansal zarar falan... Ligden çekilme kararı alırsak, bırakmıyorum! Kulübü yine üst lige çıkartırız ve öyle bırakırım.

BİZE BU LİGDE YER YOK

Ali Koç ayrıca, "Siz bize bu ülkenin dışlanmış kulübü gibi muamele yaparsanız, bunu devlet için de TFF için de medya için de söylüyorum, biz kendi geleceğimizi kendimiz belirlemek zorundayız. Bu şantaj, tehdit değil! Artık kendi kararımızı vermeliyiz! Fenerbahçeliler tahrik etti demeye getiriyorlar. İnsan utanır. İşin nereye gideceğini biliyorum. Riyad krizinden farkı olmayacak!" ifadeleriyle de tepkisini dile getirdi.