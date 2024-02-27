İsmail Kartal'ı istifaya davet ettiler. Ankaragücü mağlubiyeti sonrası büyük tepki

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3-0'lık net bir skorla Ankaragücü'ne yenilen Fenerbahçe'de kazan kaynamaya başladı.

Pek çok Fenerbahçeli taraftar, İsmail Kartal aleyhine yazdıkları yazılarla sosyal medyayı salladı.

İsmail Hoca'nın takımın başından gönderilmesi yönünde çok sayıda tweet atılırken, taraftarların yenilgiden çok ruhsuz oynandığını düşündükleri futbola değinmeleri dikkat çekti.

Ayrıca geçtiğimiz haftaların yıldızı olan Cengiz Ünder de Ankara'da oyundan çıkarken ıslıklanıp büyük bir tepkiye maruz kaldı. Sarı lacivertli camiada önümüzdeki günlerin kolay geçmeyeceği büyük bir gerçek olarak gözler önüne serildi.