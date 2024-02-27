İsmail Kartal'ı istifaya davet ettiler. Ankaragücü mağlubiyeti sonrası büyük tepki

Kaynak: Haber Merkezi
İsmail Kartal'ı istifaya davet ettiler. Ankaragücü mağlubiyeti sonrası büyük tepki
Fenerbahçe taraftarlarının büyük bir kısmı, sosyal medyadan teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya davet etti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3-0'lık net bir skorla Ankaragücü'ne yenilen Fenerbahçe'de kazan kaynamaya başladı.

Pek çok Fenerbahçeli taraftar, İsmail Kartal aleyhine yazdıkları yazılarla sosyal medyayı salladı.

İsmail Hoca'nın takımın başından gönderilmesi yönünde çok sayıda tweet atılırken, taraftarların yenilgiden çok ruhsuz oynandığını düşündükleri futbola değinmeleri dikkat çekti.

Ayrıca geçtiğimiz haftaların yıldızı olan Cengiz Ünder de Ankara'da oyundan çıkarken ıslıklanıp büyük bir tepkiye maruz kaldı. Sarı lacivertli camiada önümüzdeki günlerin kolay geçmeyeceği büyük bir gerçek olarak gözler önüne serildi.

İlgili Haberler
İsmail Kartal kupadan elenmeyi dert etmedi Galatasaray'ın penaltısını değerlendirdi
Brighton'un yıldızı sezonu kapattı
Brighton'un yıldızı sezonu kapattı
Fenerbahçe taraftarı Emre Belözoğlu'nu hedef aldı. Emre Belözoğlu bakın ne yaptı
Zaha Okan Buruk'a cevap verdi. Yaptığı paylaşım olay yarattı
Ankaragücü'nün Fenerbahçe'yi nasıl sahadan sildiğini açıkladı. Fatih Saboviç yazdı
Beşiktaş Galatasaray derbisinin bilet fiyatları el yakıyor. Satışa çıkacağı tarih belli oldu
Beşiktaş Galatasaray derbisinin bilet fiyatları el yakıyor. Satışa çıkacağı tarih belli oldu
Trabzonspor dünya yıldızını transfer edecek. Bomba gelişme
Fenerbahçe'ye büyük şok. Ankara'da neye uğradığını şaşırdı
Milli futbolcu solunum cihazına bağlandı
Milli futbolcu solunum cihazına bağlandı
Dursun Özbek ve Selahattin Baki PFDK'ya sevk edildi
Ankaragücü Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişme
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı ilk 11'i belli oldu. Sürpriz karar
Son dakika... Süper Lig'de 27. hafta VAR kayıtları açıklandı
Son Haberler
Lise öğrencileri sınıfta Din Kültürü öğretmenlerinin karşısında bağırarak dans edip TikTok videosu çektiler Video
Lise öğrencileri sınıfta Din Kültürü öğretmenlerinin karşısında bağırarak dans edip TikTok videosu çektiler
Kastamonu'da 10 köpeği ölüme terk eden muhtar ve azasına para cezası Gündem
Kastamonu'da 10 köpeği ölüme terk eden muhtar ve azasına para cezası
Güney Afrika'da geçen yıl nesli tükenme tehdidi altındaki 499 gergedan katledildi Dünya
Güney Afrika'da geçen yıl nesli tükenme tehdidi altındaki 499 gergedan katledildi
The New York Times, OpenAI ve Microsoft'a Dava Açtı Teknoloji
The New York Times, OpenAI ve Microsoft'a Dava Açtı
Hatayspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş karar Spor
Hatayspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş karar
Brighton'un yıldızı sezonu kapattı Spor
Brighton'un yıldızı sezonu kapattı
Balıkesir'de anne ile oğlu evde ölü bulundu Yaşam
Balıkesir'de anne ile oğlu evde ölü bulundu