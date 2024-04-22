Erman Toroğlu Sivas'ın kazandığı penaltıdaki detayı ortaya çıkardı. 'Herkes yanılıyor' diyerek anlattı

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Erman Toroğlu Sivas'ın kazandığı penaltıdaki detayı ortaya çıkardı. 'Herkes yanılıyor' diyerek anlattı
Ünlü spor yorumcusu, eski hakem Erman Toroğlu, Sivasspor'un kazandığı penaltı için gözlerden kaçan bir detayı açıkladı.

Fenerbahçe; Sivas deplasmanında 2 puan bırakırken maçta en çok tartışılan pozisyon son dakikadaki penaltıydı.

Sivassporlu Manaj'ın yerde kaldığı pozisyona 'devam' kararı veren orta hakem Cihan Aydın, karşılaşmanın Alman VAR hakemi tarafından uyarılıp kenara çağrıldı.

İncelemenin ardından Cihan Aydın beyaz noktayı gösterdi. Bu pozisyonda Livakovic ile Manaj'a müdahalesinin penaltıyı gerektirdiği düşünülüyordu.

A Spor yorumcusu, eski hakem Erman Toroğlu ise bambaşka bir yorum yaptı.

Asıl penaltıya sebebiyet veren müdahalenin Djiku tarafından gerçekleştirildiğini savunan Toroğlu, "Sağ baldıra doğru temas var. Oyuncunun vuruşunu etkileyen bir temas. Penaltı o hamleye verildi. Penaltıyı arkadaki yapıyor, kaleci yapmıyor. Djiku'ya burada sarı kart gerekir. Kırmızıya gerek yok. Kalecinin müdahale alanında olduğu için bariz gol şansı bulunmuyor" ifadesini kullandı.

Programın moderatörü Ender Bilgin'in, "VAR hakemi, Cihan Aydın'a Livakovic'in görüntüsünü izletiyor. Onu oynatıyor. Djiku'nun müdahalesi olması penaltı verir misin?" sorusu üzerine Toroğlu şöyle konuştu:

"Ona bir şey diyemem. Ama arkadaki müdahaleden dolayı düşüyor oyuncu. Topa iyi vuramıyor, ayağını yere basamıyor. Zaten kaleci olayı sonradan oluyor. Oyuncu arkadaki darbeyi almasa diyeceğim ki basıp geçebilir. Net arkadaki yapıyor penaltıyı."

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