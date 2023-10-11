İsrail’de olağanüstü hal hükümeti kuruluyor

İsrailli muhalefet lideri Benny Gantz'ın ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, bugün Gantz ile görüştüğü ve detaylandırılmadan yeni hükümet konusunda "son ayrıntılar üzerinde çalıştıkları" belirtildi.

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ KOALİSYONA DAHİL OLACAK

Şarku’l Avsat’ın haberine göre İsrail medyası toplantının, Gantz liderliğindeki merkezci Ulusal Birlik Partisi'nin, genişletilmiş bir olağanüstü hal hükümeti oluşturmak üzere, Netanyahu liderliğindeki dini Ulusal Koalisyon’a dahil edilmesi konusunda anlaşmaya varılması amacıyla düzenlendiğini aktardı.