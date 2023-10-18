İsrail'in hastane saldırısına dair ABD'den ilk açıklama. "Masum sivillerin öldürülmesi anlamına gelmiyor"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail’e Hamas ile mücadele etmesi için güvenlik sistemleri sağladığını belirterek, bunun masum sivilleri öldürmek anlamına gelmediğini söyledi.

KAYNAK: AA
İsrail'in hastane saldırısına dair ABD'den ilk açıklama. "Masum sivillerin öldürülmesi anlamına gelmiyor"

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, basın toplantısında, İsrail’in hava saldırısıyla vurduğu Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine ilişkin soruları cevapladı.

İsrail’e tam desteklerini yineleyen Singh, en az 500 sivilin öldüğü kaydedilen hastane saldırısıyla ilgili sorulara, konuya ilişkin fazla bilgisi olmadığını belirterek kaçamak cevaplar vermesi dikkati çekti.

Singh, ABD’nin İsrail’e verdiği askeri yardımlara hiçbir ön şart koşmadığına işaret ederek, “Kesinlikle İsrail'e, Gazze'deki Hamas'ı etkisiz hale getirmesi ve etkili bir şekilde geri püskürtmesi için ihtiyaç duyduğu güvenlik sistemlerini veriyoruz. Bu, masum sivillerin öldürülmesi anlamına gelmiyor.” diye konuştu.

İsrailli yetkililerle yapılan görüşmelerde, savaş hukukunun desteklenmesinin mutlak gerekliliğini yinelediklerini aktaran Singh, “İsrail'in çok yetenekli ve profesyonel bir ordusu var. Gazze'de kullandıkları güvenlik yardımının da doğru şekilde Hamas'ı hedef almak için kullanılacağına, aynı zamanda masum sivillerin insani yardım için gidebilecekleri alanlar aramasına olanak sağlanacağına inanıyoruz.” ifadesini kullandı.

Singh, Gazze’de sivillerin ihtiyaç duydukları şeylere sahip olmalarını ve güvenli bölgelere tahliye edilebilmelerini sağlamak için İsraillilerle temaslarını sürdürdüklerini kaydetti.

Öte yandan İsrail’in Gazze'deki hastaneyi bombalaması konusunda Hamas’ı suçlayan Sözcü, Hamas’ın sivillerin bulunduğu yapıların içinde faaliyetlerini sürdürdüğünü savundu.

Singh, İsrail’in, masum sivillerin hedef alınmaması konusunda savaş hukukuna uyması gerektiğini düşündüklerini ve bu konuda güvenlerinin tam olduğunu anlattı.

- Pentagon Sözcüsü, gazetecilerin soruları karşısında zorlandı

Sözcü, Hamas saldırısını öngöremeyen ve daha önce de birçok insan hakları ihlaline neden olan İsrail ordusuna, ABD'nin neden bu kadar çok güvendiğini soran gazetecilere, "Uzun süreli bir müttefikliğimiz var." yanıtını verdi.

Singh, Hamas'ın komuta merkezlerini hastane gibi binaların içine kurduğunu belirtirken, bunun üzerine gazetecilerin "Bunu gösteren bir deliliniz var mı" şeklindeki ısrarlı sorularına da "Elimde böyle bir veri yok." cevabını vermek zorunda kaldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini bildirmişti.

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