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Evlerinizin deprem riskini öğrenebilirsiniz. İstanbul deprem haritası

İstanbul’da olası bir depremin sonuçları açıklandı. Her ilçe için ayrı raporlar hazırlanırken, yayınlanan kitapçıklarda her binanın yaşı da tek tek sınıflandırıldı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 11:24
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İstanbul deprem haritası. Evlerinizin deprem riskini öğrenebilirsiniz

Evlerinizin deprem riskini öğrenebilirsiniz. İstanbul deprem haritası
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İBB’nin resmi sitesinde paylaşılan verilere göre, olası İstanbul depremi yaşandığında ilçe ilçe can kaybı, ağır yaralı ve hafif yaralı gibi tahmine dayalı sayılar duyuruldu.

Her ilçe için de hazırlanan kitapçıklar belediyelerin resmi sitesinde yayınlandı.

BİNA YAŞI VE YAPISI DEPREM RİSKİ

İBB, 7.5 büyüklüğünde yaşanılacak bir depremde İstanbul’un toplam can kaybının 14 bin 144 kişi olacağını belirtti.

Elde edilen bu veri, Gölcük ve Düzce depremlerinden edinilen deneyimler ve güncel bilimsel yöntemler ışığında ortaya çıktı.

İBB’ye göre İstanbul depremi yaşandığında Arnavutköy ve Şile’de hiç can kaybı yaşanmayacağı ifade edildi.

En fazla can kaybı ise 1633 kişi ile Bahçelievler ilçesinde gerçekleşecek.

Bütün ilçe belediyeleri için tek tek hazırlanan kitapçıklarda tüm binalar yapım tarihlerine göre de sınıflandırıldı.

Nüfus yoğunluğu bina yaşı ve yapısı deprem riski verileri kitapçıklarda ayrı ayrı olarak paylaşılıyor.

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