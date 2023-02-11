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Deprem anında hastanedeki dehşet kamerada

Kahramanmaraş Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 7.7’lik deprem anı kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 11:33
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Kahramanmaraş'ta depremde hastanedeki dehşet anları

Deprem anında hastanedeki dehşet kamerada
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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin şiddetini ortaya koyan görüntüler ortaya çıktı.

İHA’nın haberine göre, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde bulunan güvenlik kameraları, merkez üssü Elbistan ve Pazarcık ilçeleri olan 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin neden olduğu deprem esnasındaki panik görüntülerini kaydetti.

Depremin şiddetini ortaya koyan görüntülerde, sarsıntıya hastane koridorunda yakalanan çalışanların panik içinde sağa sola kaçıştığı ve korunmak için güvenli bir alan bulma arayışında olduğu, görüntülerin devamında ise tedavi için hastanede bulunan anne ve kızının deprem esnasında birbirine sarıldığı görülüyor.

CAN KAYBI ARTIYOR

Öte yandan an itibariyle can kaybı 20 bin yaralı sayısı ise 80 bin oldu. İki büyük depremden toplamda 10 il etkilendi. Depremden etkilenen bölgelerde 3 aylık OHAL ilan edildi.

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