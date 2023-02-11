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Kılıçdaroğlu’ndan çadır çağrısı. 'Elinizde stok varsa belediyelere ulaşın satın alacağız'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Çadır üreten bütün firmalara sesleniyorum, elinizde stokunuz varsa bizim belediye başkanlarımıza ulaşın, satın alacağız” dedi.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 11:01
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Kılıçdaroğlu’ndan çadır çağrısı

Kılıçdaroğlu’ndan çadır çağrısı. 'Elinizde stok varsa belediyelere ulaşın satın alacağız'
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu deprem felaketinin etkilediği Malatya’da açıklamalar yaptı. Sokaklarda çok sayıda vatandaşın kaldığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Çadır üreten bütün firmalara sesleniyorum, elinizde stokunuz varsa bizim belediye başkanlarımıza ulaşın, satın alacağız” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Malatya'dayız. Çok büyük sıkıntılar var, en temel sorun çadır. Burası çok soğuk, çok soğuk. Dışarıda kalan çok sayıda insan var. Çadır konusunda buradan açık çağrı yapıyorum. Bütün ama bütün deprem bölgelerine çadır yollanmalı. Çadır üreten bütün firmalara sesleniyorum, elinizde stokunuz varsa bizim belediye başkanlarımıza ulaşın, satın alacağız.

Bunca gündür çadır sorunu çözülemiyorsa büyük bir sıkıntı bu. İnsanlar zaten neler yaşadı, bir de böyle bir şey yaşamalarını akıl almıyor. Koordinasyonsuzluk da birçok sıkıntı doğuruyor. Devlete tekrar çağrıda bulunuyorum çadır konusunda. Nasıl devletin, Kızılay'ın çadırı olmaz ya! Derhal çadır desteği verin.”

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