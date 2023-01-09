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İstanbul'u bekleyen büyük tehlikeyi Vahit Kirişci açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İstanbul'un 3,5 aylık suyunun kaldığını açıkladı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 18:36
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İstanbul'un 3 buçuk aylık suyu kaldı. Bakan Kirişci açıkladı

İstanbul'u bekleyen büyük tehlikeyi Vahit Kirişci açıkladı
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci bugün düzenlediği basın toplantısında 2022 yılı değerlendirmesi yaptı. "İstanbul'da, hiç su gelmemesi halinde, 3,5 aylık ihtiyacımızı karşılayacak su rezervi var" dedi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Kirişci, kuraklıkla ilgili sorulan soruya şu şekilde cevap verdi: "İstanbul’da barajlarda aktif doluluk oranı geçen yıl aynı tarihte yüzde 16,5 oranından daha az, şu andaki doluluk oranı yüzde 33,3. Hiç su gelmemesi halinde 3,5 aylık ihtiyacımızı karşılayacak su rezervi var.

"Ankara bu konuda daha şanslı. Geçen yıla göre yüzde 10,7 oranında daha fazla var, doluluk oranı yüzde 18,9. Barajlara su gelmemesi halinde tüm içme suyu talebini 6 aydan daha fazla karşılayacak kapasitemiz var.

"İzmir’de yüzde 19,1 doluluk oranı var; hiç su gelmemesi halinde 7 aylık suyumuz vaz. Bursa'da yüzde 16,5 maalesef, hiç su gelmemesi halinde 2 ayı karşılama kapasitesi var. Bizim şu anda 112 milyar metreküp suyumuz var, 2050 yılı geldiğinde bunun yüze 25 azalacağı, 84 milyar metreküpe ineceği uzmanların yaptığı çalışmalarda görülüyor.

"2050 yılına gelindiğinde nüfus, sanayi bunlardaki artıştan dolayı biz şu an halihazırda 112 milyar metreküpün 58 milyar metreküpünü kullanıyoruz. O gün geldiğinde bu 90 milyar metreküpe çıkacak. Doğu Karadeniz en şanslı bölge, kısmen Orta Karadeniz, biraz da İstanbul ve Akdeniz bölgesinin batı tarafı, buralarda hiç tedbir alınmasa bile su sıkıntısı yaşanmayacağı gibi bir durum var."

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Türküm
9.01.2023 18:56
Tayip ne demişti İstanbul’un 100 yıl su sorunu olmayacaktır demişti şimdide 3 aylık su sorunu kaldı diyorlar bunu da İmamoğlu’nun üstüne atarlar  
 
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