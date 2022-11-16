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  • Seçim yaklaştıkça yalanlarla Türk halkını ikna etmeye çalışıyorlar. Beyaz TV'deki son yalan Putin'i bile güldürdü

Seçim yaklaştıkça yalanlarla Türk halkını ikna etmeye çalışıyorlar. Beyaz TV'deki son yalan Putin'i bile güldürdü

Beyaz TV'de yayınlanan Ne Var Ne Yok isimli programın Youtube kanalında konuşan yazar Engin Avcı, "Rusya'yı gözünüzde büyütmeyin onlar bizim emrimizde memur. Bugün Rusya toprak bütünlüğünü Türk lider Recep Tayyip Erdoğan'a borçlu" dedi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 09:21
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Beyaz TV'de söyleyen yalanı duyunca Putin bile kahkahayı basacak

Seçim yaklaştıkça yalanlarla Türk halkını ikna etmeye çalışıyorlar. Beyaz TV'deki son yalan Putin'i bile güldürdü
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Beyaz TV’nin YouTube kanalında Rusya konusunda bazı yorumlarda bulunan yazar Engin Avcı, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaştan Türkiye'nin karlı çıktığını söyledi. Avcı, aynı zamanda Rusya'nın Avrupa tarafından parçalanmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izin vermediğini belirtti.

Gündemin yorumlandığı programda Putin'in, Avrupa'da yarattığı enerji krizine de değinen ve bu konuda da Rusya Devlet Başkanının söz hakkını ve Avrupa'nın ipini bizim elimize verdiği iddia edildi.

AKP'nin "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu da yorumlanırken, Türkiye'nin 2025'te yeni bir devlet sistemine geçeceği ve bunun da "başyücelik" isminde bir yönetim sistemi olacağı iddia edildi.

Beyaz TV'nin Ne Var Ne Yok isimli programının Youtube kanalında yayınlanan video bir süre sonra yayından kaldırıldı.

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