Samet Aybaba'nın 'Quaresma geliyor mu' sorusuna verdiği cevap şaşırttı

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Samet Aybaba'nın 'Quaresma geliyor mu' sorusuna verdiği cevap şaşırttı
Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörü görevini yapan Samet Aybaba'nın Beşiktaş taraftarına verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu.

Beşiktaş'ta Hasan Arat, yönetim kurulu ve taraftarlar, Ankara'ya giderek Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Bu ziyarette Beşiktaş taraftarı ile Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

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SAMET AYBABA ÖYLE BİR YANIT VERDİ Kİ
Beşiktaş taraftarı, çektiği videoda Samet Aybaba'ya 'Hocam Quaresma geliyor değil mi?' sorusunu sordu.

Samet Aybaba ise, 'Daha neler. Ne yapacağız olum Quaresma'yı lan' ifadelerini kullandı.

Aybaba'nın bu sözleri sosyal medyada binlerce görüntülenme aldı.

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