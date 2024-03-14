İşte en pahalı imzayı atacak olan Türk sporcusu: 225 milyon dolar kazanacak

Türk basketbolunun parlayan yıldızı Alperen Şengün, NBA’de fırtına gibi esiyor. Houston Rockets, genç yeteneğin üstün performansını ödüllendirmek için cömert bir sözleşme teklifiyle yanıt veriyor. İşte detaylar:

Alperen Şengün’ün yeni sözleşme heyecanı

Houston Rockets, NBA arenasında Türkiye’yi başarıyla temsil eden Alperen Şengün ile 5 yıllık dev bir anlaşma yapmayı planlıyor. Bu anlaşma, onu Türk spor tarihindeki en yüksek maaşlı sporcusu yapacak.

Houston Rockets’tan Alperen Şengün’e büyük güven

21 yaşındaki basketbol fenomeni Alperen Şengün, NBA’deki üçüncü sezonunu tamamlamak üzereyken, Houston Rockets tarafından büyük bir güven oyu alıyor. 2021 NBA Draftı’nda Oklahoma Thunders tarafından seçildikten sonra Houston Rockets’a katılan Şengün, gösterdiği performansla takımın beğenisini topladı. Rockets, geleceğin takımını Şengün’ün etrafında inşa etmeyi hedefliyor.

Alperen Şengün’ün istatistikleri göz kamaştırıyor

2.11 metrelik boyuyla dikkat çeken Alperen Şengün, bu sezon 63 maçta ortalama 21,1 puan, %53,7 saha içi isabet oranı, 9,3 ribaund ve 5 asist ile oynayarak takım rekorlarını alt üst etti. San Antonio Spurs karşısında attığı 45 puanla kariyer rekorunu kıran Şengün, aynı zamanda NBA tarihinde bir maçta en çok puan atan Türk oyuncu unvanını da elde etti.

5 Yıllık 225 Milyon dolarlık anlaşma gündemde

Houston Rockets, Şengün’e 5 yıllık, toplamda 225 milyon dolar değerinde bir “maksimum” sözleşme sunmaya hazırlanıyor. Bu sözleşme, 2025-26 sezonundan itibaren yürürlüğe girecek ve Şengün’ün Rockets ile olan mevcut bağını uzatacak.