Altay Bayındır'a soğuk duş

Eren Bozdaş
Altay Bayındır'a soğuk duş
Fenerbahçe’den ayrılıp Manchester United’a katılan Altay Bayındır için beklenmedik bir durum ortaya çıktı.

Manchester United, Fenerbahçe’den sezon başında kadrosuna kattığı Altay Bayındır’ın ardından, yaz transfer döneminde kaleye ek bir güç katmayı planlıyor.

Andre Onana’nın gölgesinde kalan ve ilk 11 için mücadele eden Altay Bayındır, bu sezon yalnızca Newport County ile oynanan maçta Manchester United kalesini koruyabildi ve takımının kalesindeki iki golü önleyemedi.

Daily Mail’in haberine göre, Manchester United, Columbus Crew’de forma giyen kaleci Patrick Schulte’yi transfer etmek üzere harekete geçti.

Arsenal’ın da ilgisini çeken Schulte, MLS takımıyla 2024 yılının sonuna dek sözleşmeli ve bir yıllık opsiyon hakkına sahip.

Manchester United şu an kadrosunda üç kaleci bulunduruyor ve sezon sonunda üçüncü kaleci Tom Heaton ile yollarını ayırmayı düşünüyor.

a3dc84e109f446aca2f11540567c7b87.jpg

İlgili Haberler
Sinan Engin bombayı patlattı: Halil Umut Meler Galatasaraylı'dır
Halil Umut Meler'le Fenerbahçe'nin Trabzonspor'dan puan bile alamadığı ortaya çıktı
Halil Umut Meler'le Fenerbahçe'nin Trabzonspor'dan puan bile alamadığı ortaya çıktı
Beşiktaş'ta yıldız futbolcunun kaderi belli oldu
Beşiktaş'ta yıldız futbolcunun kaderi belli oldu
Önce kuzenini bıçakladı sonra uyuşturucu kaçakçılığına bulaştı! Ünlü futbolcu hangi ülkede yakalandı
İşte en pahalı imzayı atacak olan Türk sporcusu: 225 milyon dolar kazanacak
Fenerbahçe’de iki kritik isim ceza sınırında! Bu akşam sarı kart görürlerse çeyrek finalde yok
Beşiktaş'ın kaderini değiştirdi Avrupa'yı titretti
Beşiktaş'ın kaderini değiştirdi Avrupa'yı titretti
İşte Beşiktaş'ın çalınan şampiyonlukları. Derwall nasıl efsane oldu sanıyorsunuz? Gürel Yurttaş yazdı
Galatasaraylı Kerem Demirbay itiraf etti
Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki en büyük kozunu Turgay Beşyıldız açıkladı
Son dakika... Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Son Haberler
Sinan Engin bombayı patlattı: Halil Umut Meler Galatasaraylı'dır Spor
Sinan Engin bombayı patlattı: Halil Umut Meler Galatasaraylı'dır
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş Ekonomi
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş
Flaş... Flaş... Mecidiyeköy metrosunda bir kadın intihar etti Yaşam
Flaş... Flaş... Mecidiyeköy metrosunda bir kadın intihar etti
Şehit olan polisle ilgili kahreden detay! Hem doğum günüydü hem de mezuniyetin yıl dönümüydü Gündem
Şehit olan polisle ilgili kahreden detay! Hem doğum günüydü hem de mezuniyetin yıl dönümüydü
Seri katilin televizyon programına katıldığı ortaya çıktı. Polis 35 yıldır her yerde onu arıyordu Dünya
Seri katilin televizyon programına katıldığı ortaya çıktı. Polis 35 yıldır her yerde onu arıyordu
Tüketici kredileri uçuşta. Borçlar 1 trilyon 600 milyar liraya dayandı Ekonomi
Tüketici kredileri uçuşta. Borçlar 1 trilyon 600 milyar liraya dayandı
Fatih Altaylı kol böreğine ödediği paraya isyan etti. Duyduğuna inanamadı fiyatı iki kere tekrarlattı Gündem
Fatih Altaylı kol böreğine ödediği paraya isyan etti. Duyduğuna inanamadı fiyatı iki kere tekrarlattı