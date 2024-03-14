Altay Bayındır'a soğuk duş

Manchester United, Fenerbahçe’den sezon başında kadrosuna kattığı Altay Bayındır’ın ardından, yaz transfer döneminde kaleye ek bir güç katmayı planlıyor.

Andre Onana’nın gölgesinde kalan ve ilk 11 için mücadele eden Altay Bayındır, bu sezon yalnızca Newport County ile oynanan maçta Manchester United kalesini koruyabildi ve takımının kalesindeki iki golü önleyemedi.

Daily Mail’in haberine göre, Manchester United, Columbus Crew’de forma giyen kaleci Patrick Schulte’yi transfer etmek üzere harekete geçti.

Arsenal’ın da ilgisini çeken Schulte, MLS takımıyla 2024 yılının sonuna dek sözleşmeli ve bir yıllık opsiyon hakkına sahip.

Manchester United şu an kadrosunda üç kaleci bulunduruyor ve sezon sonunda üçüncü kaleci Tom Heaton ile yollarını ayırmayı düşünüyor.