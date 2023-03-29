﻿İşte Kılıçdaroğlu'nun ilk önemli icraatları

Cumhuriyet tarihimizde eşi benzeri görülmemiş bir büyük uzlaşmadır Millet İttifakı.

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi'nin tüm teşkilatları ile seçmenleri bu ittifaka müthiş destek verdiler.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Meral Akşener'in, Temel Karamollaoğlu'nun, Gültekin Uysal'ın, Ali Babacan'ın ve Ahmet Davutoğlu'nun milleti ucube Tek Adam Rejiminin zulmünden kurtarmak, askıya alınan demokrasiyi yerine en güçlü şekilde oturtmak için ilk hedefleri şu oldu:

-Güçlendirilmiş Parlamenter Rejim…

Anayasa'da yapılacak değişiklikler üzerinde uzlaşarak birlikte milletin huzurunda canlı yayında imzaladılar.

6 parti 2 bin 300 maddelik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin icraat planlarını da imza altına aldılar.

-Ortak Politikalar Eylem Metni…

Ve 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için Millet İttifakı'nın adayını ortak imza ile açıkladılar:

-Kemal Kılıçdaroğlu…

Bitmedi.

"Tek Akıl" devri sonlanacak 5 lider Cumhurbaşkanı Yardımcıları olarak kabinede yer alacak.

-Ortak Akıl…

Bitmedi.

İstanbul ve Ankaralıların gönüllerine taht kuran büyükşehir belediye başkanları da cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabineye girecek.

-Ekrem İmamoğlu,

-Mansur Yavaş…

Ankaralılara ve İstanbullulara hak ettikleri hizmet yağmuru yağacak.

Kılıçdaroğlu ve kadrosu görevlerini saraya karşı değil millete karşı sorumlu olacak bakan atamalarını yapacak.

Bitmedi.

-Devlet bürokrasisine liyakatli bürokratlar atanacak.

Bitmedi.

- Kartaca yıkılacak.

Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu külliye/saray yerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mekanına taşınacak;

-Çankaya Köşkü…

Ve seçildiği ilk gün ağzından ilk olarak şu cümleler de çıkacak;

-Özgür Medya,

-Bağımsız ve Tarafsız Yargı,

-Güçlü Meclis,

-Şeffaf ihaleler,

-Milletin refahı için ekonomik reform,

-Tam demokrasi…

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk hafta alacağı kararlardan bazı örnekler vermek istiyorum.

1-Esnafın Pandemi döneminde aldığı kredilerin faizleri sıfırlanacak ve ana para ödenebilir makul taksitlere bağlanacak.

2-Esnafın Kira Stopaj vergisi kaldırılacak.

3-Çiftçilerin ve besicilerin bankalardan veya tarım kredi kooperatiflerinden kullandıkları kredilerin faizleri sıfırlanacak ve ana para ödenebilir makul taksitlere bağlanacak.

4-Kredi Yurtlar Kurumu'nun kredileri sıfır faizli olacak, borçlar işe girdiklerinde faizsiz olarak ödenebilir makul taksitlere bağlanacak.

5-Beşiktaş'taki terör saldırısı, 15 Temmuz hain darbe girişimi mağdurları için toplanan yardımların tamamı faizleri de eklenerek hak sahiplerine derhal ödenecek.

6-Tank Palet Fabrikası derhal geri alınacak ve Türk Silahlı Kuvvetlerine geri verilerek derhal tank imalatına başlanacak.

7-Hazine'den çalınan 418 milyar doların milletin cebine koyulması için tüm hukuki adımlar başlatılacak.

8-Özgür Medya oluşturulması amacıyla başta TRT, Anadolu Ajansı, Basın İlan Kurumu ve RTÜK olmak üzere reform çalışmaları hukuken başlatılacak.

9-Haksız, hukuksuz, ihalesiz ve keyfi verilen tüm ihaleler için soruşturma başlatılacak.

10-Türkiye Varlık Fonu kapatılacak.

11-Kamudan 3-5-7-11 maaş alma sonlanacak.

12-100 bin öğretmenin ataması yapılacak.

...

Değerli okurlarım,

23 Mart günü oturup kalkarken gözüm kararınca akıllı saat ile EKG uygulamasını kullanıp elektromu çektim.

"Acil ambulans çağırayım mı?" mesajını ve nabzımın 170'e çıktığını gördüm.

Gazi Devlet Hastanesi'ne gittim acilde ilaç ve serum tedavisi başladı.

Akşamüstü 90-110 seviyelerinde "artık düzelir" diye taburcu ettiler.

Ertesi sabah uyanınca nabzım 150'lerde olunca Özel Yaşam Hastanesi'ndeki doktorum Tuncay Altun'a gidince "Atriyal Fibrilasyon" teşhisi ile derhal acile aldı.

İlaç ve serum ile müdahale edildi ama nabzım yine normale dönmedi.

Tuncay Hocam, kalbimde pıhtı oluşabileceğini ve beyne atabileceğini söyleyerek Prof. Dr. Atila İyisoy'a ve Medicana Hastanesine yönlendirdi.

Atila hocam koroner yoğun bakımda uyutarak kalbime elektro şok uyguladı ve Allah'a şükür "Atriyal Fibrilasyon" sonlandırıldı.

Bu vesile ile,

Gazi Devlet Hastanesi acil doktor ve hemşirelerine,

Kardiyolog Tuncay Altun'a,

Prof. Dr. Atila İyisoy'a,

Anestezist Ayşe Soyalp'e,

Koroner yoğun bakım sorumlu hemşiresi Rabia Oktamış ile hemşireler Ayşegül Ateş ve Ezgi Orhan'a şükranlarımla sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Yazımı göremeyince arayan, soran tüm okurlarıma diyorum ki;

-İyi ki varsınız dostlarım…

Teknoloji öyle gelişti ki;

-EKG özelliği olan akıllı saatler gerçekten çok önemli uyarı görevi yapıyor.