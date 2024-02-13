Erzincan'da facianın yaşandığı maden şirketinin geçen yıl 7.2 milyon dolar vergi borcunun silindiği ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Erzincan'da facianın yaşandığı maden şirketinin geçen yıl 7.2 milyon dolar vergi borcunun silindiği ortaya çıktı
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninde saat 14.28 sıralarında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçiler için arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, siyanürle maden arayan şirketin 7,2 milyon vergi borcunun silindiği ortaya çıktı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde bir altın madeninde göçük meydana geldi.Saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkiinde yaşanan olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

9 MADEN İŞÇİSİNE ULAŞILAMIYOR

Yaşanan maden faciasında göçük altında kalan işçiler olduğu belirtilirken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 maden işçisine ulaşılamadığını duyurdu.

MADEN FACİASINA SEBEP OLAN ŞİRKETİN 7,2 MİLYON DOLARLIK VERGİ BORCU SİLİNMİŞ

Yaşanan olay sonrası maden şirketi hakkında bazı gerçeklerde gün yüzüne çıktı. Siyanürle maden aradığı belirtilen Anagold şirketinin, 7,2 milyon dolarlık vergi borcunun silindiği ortaya çıktı. Bu tutarın bugünkü kur ile 209 milyon Türk lirası olduğu belirtildi.

Şirketin üçüncü çeyrek finansal raporunda SSR Mining’in Türkiye’de önceki dönemlerden kalan 8,6 milyon dolarlık vergi borcu bulunurken, Şirket, 12 Mart 2023’te yürürlüğe giren yasa tasarısıyla yaptığı vergi affı anlaşması uyarınca 7,2 milyon ABD Doları tutarında vergi, faiz ve cezayı sıfırladığını, 8,6 milyon yerine 1,4 milyon dolar nakit ödeme yaptığını ifade etti.

bbb-002.jpg

Ayrıca raporda Türkiye’de kurumlar vergisinin bu yıl yüzde 20’den 25’e çıkarıldığı fakat Türk Lirası’ndaki değer kaybı sebebiyle buradan gelecek vergi artışının dengelendiği bildirilmişti.

SİYANÜR NEDİR?

Siyanür insan vücuduna girdikten sonra saniyeler içerisinde belirti gösterir ve dakikalar içerisinde de ölüme neden olur. En hafif düzeydeki siyanür zehirlenmesinde baş dönmesi, bulantı ve kusma gibi yan etkiler meydana gelir.

İlgili Haberler
Fırat Nehri'ne siyanür sızdı mı? Erzincan Valisi'nden açıklama geldi
Facianın üzerinden 4 saat geçti. 9 işçiden hala haber alınamıyor
Fahrettin Koca'dan zehir saçan facia hakkında açıklama: Toprak altında olduğu düşünülen kişilere henüz ulaşılamadı
Göçen altın madenini işleten şirketten açıklama. 'Acil durum planını devreye aldık'
Hay altınınız batsın! Altın madeninde facia. Altın ve para hırsı milyonlarca insanı zehirleyecek
İşte siyanür dağlarının çökme anı. Fırat Nehri'ne ilerliyor
Siyanür ve sülfürik asit atık dağları çöktü Fırat'a ilerliyor. İşçiler göçük altında kaldı. Korkulan oldu
Son Haberler
Facianın yaşandığı altın madenine kapasite artırımı iznini Murat Kurum imzalamış Gündem
Facianın yaşandığı altın madenine kapasite artırımı iznini Murat Kurum imzalamış
Son dakika... Erzincan'da bir işçi göçük altından kendi imkanlarıyla çıktı Gündem
Son dakika... Erzincan'da bir işçi göçük altından kendi imkanlarıyla çıktı
Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler düşüş yaşadı Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler düşüş yaşadı
Beşiktaş Al-Musrati'nin bonservisini aldı. Tarihe geçen transfer Spor
Beşiktaş Al-Musrati'nin bonservisini aldı. Tarihe geçen transfer
Türkiye'deki güzellik yarışmalarının yaratıcısı Erkan Özerman hayatını kaybetti Gündem
Türkiye'deki güzellik yarışmalarının yaratıcısı Erkan Özerman hayatını kaybetti
Fırat Nehri'ne siyanür sızdı mı? Erzincan Valisi'nden açıklama geldi Gündem
Fırat Nehri'ne siyanür sızdı mı? Erzincan Valisi'nden açıklama geldi