Erzincan'da facianın yaşandığı maden şirketinin geçen yıl 7.2 milyon dolar vergi borcunun silindiği ortaya çıktı

Erzincan'ın İliç ilçesinde bir altın madeninde göçük meydana geldi.Saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkiinde yaşanan olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

9 MADEN İŞÇİSİNE ULAŞILAMIYOR

Yaşanan maden faciasında göçük altında kalan işçiler olduğu belirtilirken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 maden işçisine ulaşılamadığını duyurdu.

MADEN FACİASINA SEBEP OLAN ŞİRKETİN 7,2 MİLYON DOLARLIK VERGİ BORCU SİLİNMİŞ

Yaşanan olay sonrası maden şirketi hakkında bazı gerçeklerde gün yüzüne çıktı. Siyanürle maden aradığı belirtilen Anagold şirketinin, 7,2 milyon dolarlık vergi borcunun silindiği ortaya çıktı. Bu tutarın bugünkü kur ile 209 milyon Türk lirası olduğu belirtildi.

Şirketin üçüncü çeyrek finansal raporunda SSR Mining’in Türkiye’de önceki dönemlerden kalan 8,6 milyon dolarlık vergi borcu bulunurken, Şirket, 12 Mart 2023’te yürürlüğe giren yasa tasarısıyla yaptığı vergi affı anlaşması uyarınca 7,2 milyon ABD Doları tutarında vergi, faiz ve cezayı sıfırladığını, 8,6 milyon yerine 1,4 milyon dolar nakit ödeme yaptığını ifade etti.

Ayrıca raporda Türkiye’de kurumlar vergisinin bu yıl yüzde 20’den 25’e çıkarıldığı fakat Türk Lirası’ndaki değer kaybı sebebiyle buradan gelecek vergi artışının dengelendiği bildirilmişti.

SİYANÜR NEDİR?

Siyanür insan vücuduna girdikten sonra saniyeler içerisinde belirti gösterir ve dakikalar içerisinde de ölüme neden olur. En hafif düzeydeki siyanür zehirlenmesinde baş dönmesi, bulantı ve kusma gibi yan etkiler meydana gelir.