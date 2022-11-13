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NATO'dan saldırı açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İstanbul’daki patlamaya ilişkin yayınladığı taziye mesajında, “Türk halkına en derin taziyelerimi sunuyorum” dedi.  

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 21:29
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NATO'dan saldırı açıklaması

NATO'dan saldırı açıklaması
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 İstanbul’daki patlamanın ardından NATO, Türkiye’ye taziyelerini sundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'daki saldırıya ilişkin görüntüleri şok edici olarak nitelendirerek, “Düşüncelerim sizinle. Etkilenen herkese ve Türk halkına en derin taziyelerimi sunuyorum. NATO, müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içindedir'' ifadelerini kullandı. 

                                         

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