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Emniyet'ten sosyal medya açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamayla ilgili 25 kişi hakkında provokatif içerikli paylaşım yaptığı iddiasıyla işlem başlatıldığı duyuruldu.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 21:41
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Emniyet'ten sosyal medya açıklaması

Emniyet'ten sosyal medya açıklaması
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Emniyet Genel Müdürlüğü, internet sitesinden yaptığı açıklamada, İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlama sonrası provokatif içerikli paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle 25 sosyal medya hesabı yöneticisinin tespit edildiği belirtildi.

Emniyet, tespit edilen hesap yöneticilerinin bilgilerinin ilgili makamlara iletildiğini duyurdu.

EGM tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. 

Bu kapsamda 13.11.2022 tarihinde İstanbul/Beyoğlu’nda meydana gelen “Patlama” olayına yönelik sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız arasında korku ve panik yaratmak amacı barındıran, vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 25 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili makamlara gönderilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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