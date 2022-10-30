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Meral Akşener Melek Mosso ile birlikte söyledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'nın Demre ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Demre Kekova Festivali ve açılış törenine katıldı. Konuşmalardan sonra Akşener, şarkıcı Melek Mosso'nun konserini izledi. Melek Mosso, Meral Akşener'in de sevdiği 'Yıllar Affetmez' şarkısını seslendirirken, Akşener de şarkıya eşlik etti.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 09:56
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Demre Festivalinde sahneye çıkan Melek Mosso'ya şarkısında eşlik etti

Meral Akşener Melek Mosso ile birlikte söyledi
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Melek Mosso, Antalya'nın Demre Belediyesi tarafından düzenlenen "3. Demre Kekova Festivali" kapsamında konser verdi. Festival kapsamında Noel Baba Meydanı'nda düzenlenen konserde sevilen şarkılarını seslendiren Melek Mosso hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de festivale katılan isimler arasında yer aldı. Akşener, yaptığı konuşmada, çoğunluğu genç ve kadın olan Demrelilerle birlikte olmaktan heyecan duyduğunu ifade etti. Akşener konser sırasında sahneye çıkarak Melek Mosso'yla sohbet ederek tebrik etti.

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Akşener, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ile Demre Belediye Başkanımız Okan Kocakaya'nın ev sahipliğindeki 3. Kekova Festivalimize katıldık. Muhteşem sahnesiyle sevgili Melek Mosso'ya ve milletimizle buluşturduğumuz projelerde emek verenlere teşekkür ediyorum." dedi

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