Meral Akşener Melek Mosso ile birlikte söyledi

Melek Mosso, Antalya'nın Demre Belediyesi tarafından düzenlenen "3. Demre Kekova Festivali" kapsamında konser verdi. Festival kapsamında Noel Baba Meydanı'nda düzenlenen konserde sevilen şarkılarını seslendiren Melek Mosso hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de festivale katılan isimler arasında yer aldı. Akşener, yaptığı konuşmada, çoğunluğu genç ve kadın olan Demrelilerle birlikte olmaktan heyecan duyduğunu ifade etti. Akşener konser sırasında sahneye çıkarak Melek Mosso'yla sohbet ederek tebrik etti.

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Akşener, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ile Demre Belediye Başkanımız Okan Kocakaya'nın ev sahipliğindeki 3. Kekova Festivalimize katıldık. Muhteşem sahnesiyle sevgili Melek Mosso'ya ve milletimizle buluşturduğumuz projelerde emek verenlere teşekkür ediyorum." dedi