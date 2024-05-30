İzmir açıklarında 49 göçmen karaya çıkartıldı

Kaynak: İHA
İzmir açıklarında 49 göçmen karaya çıkartıldı

İzmir'in Karaburun bölgesinde yaşanan motor bozulması vakası sonucu denizde mahsur kalan ve içlerinde 18 çocuğun da bulunduğu 37 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Olay, 28 Mayıs'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir'in Karaburun bölgesinde lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım çağrısında bulunduğu bilgisi üzerine derhal müdahale etti. Karaburun açıklarında bulunan göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait TCSG-109 kodlu gemi tarafından güvenli bir şekilde kurtarılarak karaya çıkarıldı.

49 düzensiz göçmen, aralarında 24 çocuğun da bulunduğu grup, gerekli sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından İl Göç İdaresi'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne nakledildi.

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