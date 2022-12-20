İzmir İzdoğa işçi alacak

İzmir İzdoğa, hemşire olmak üzere 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 24 aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1-ERKEK ADAYLAR İÇİN ASKERLİĞİNİ TAMAMLAMIŞ

2-HERHANGİ BİR SAĞLIK SORUNUNUN BULUNMAMASI

3-ADLİ SİCİL KAYDI BULUNMAMASI

4-EN AZ LİSE VE İLGİLİ BÖLÜMDEN MEZUN OLMASI

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-ÖZ GEÇMİŞ(CV)

FORM ONAY BİLGİLERİ