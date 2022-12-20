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İzmir İzdoğa işçi alacak

İzmir İzdoğa bünyesinde hemşire olmak üzere istihdam etmek üzere 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 24 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 14:47
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İzmir İzdoğa hemşire alacak

İzmir İzdoğa işçi alacak
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İzmir İzdoğa, hemşire olmak üzere 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 24 aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
1-ERKEK ADAYLAR İÇİN ASKERLİĞİNİ TAMAMLAMIŞ
2-HERHANGİ BİR SAĞLIK SORUNUNUN BULUNMAMASI
3-ADLİ SİCİL KAYDI BULUNMAMASI
4-EN AZ LİSE VE İLGİLİ BÖLÜMDEN MEZUN OLMASI

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-ÖZ GEÇMİŞ(CV)
FORM ONAY BİLGİLERİ

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