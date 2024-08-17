Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı kimdir?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı kimdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılması üzerine, yerine Orgeneral Ali Çardakçı atandı. Peki, yeni Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı kimdir ve kariyerinde hangi görevleri üstlenmiştir?

Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Karakılıç köyünde doğan Orgeneral Ali Çardakçı, askeri eğitimine 1984 yılında Kara Harp Okulu'ndan Teğmen rütbesiyle mezun olarak başladı. 1985 yılında Piyade Okulu'ndan mezun olduktan sonra, ilk yıllarında çeşitli birliklerde Takım, Bölük ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlerinde bulundu.

1996 yılında Kara Harp Akademisi'nden Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle mezun olan Çardakçı, kurmay subay olarak Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Genel Plan ve Prensipler Başkanlığı, Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı gibi görevlerde yer aldı. Ayrıca, Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlığı ve Şenoba Taktik Jandarma Sınır Alay Komutanlığı gibi pozisyonlarda görev yaptı.

2010 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi eden Çardakçı, Zonguldak 3’üncü Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı ve Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlığı gibi görevleri yürüttü. 2014 yılında Tümgeneralliğe terfi eden Orgeneral Çardakçı, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2017 yılında Korgeneral rütbesine yükselerek Jandarma Genel Komutan Yardımcısı olarak atandı. Çardakçı, bugün Resmî Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, Jandarma Genel Komutanı olarak atandı.

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