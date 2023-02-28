Turhan Çömez büyük skandalı açıkladı. Jeneratörler çalışmadı vatandaşlar hastanede oksijensizlikten öldü

İYİ Partili Turhan Çömez, Kahramanmaraş depremlerinde hastanelerde olan hastaların jeneratörler çalışmadığı ve oksijen tanklarının patlaması nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gazeteci Lale Özan Arslan'a konuşan Turhan Çömez, "Bunu öğrendiğim zaman kahroldum" diyerek, deprem bölgesinde yıkılmayan hastanelerde bulunan hastaların, jeneratörlerin devreyeye girmemesi ve oksijen tanklarının patlaması nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

"HASTALAR YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE CAN VERDİ"

Bu çok ama çok vahim bir durum diyen Çömez, bu durumdan kimsenin bahsetmediğini söyleyerek, şunları söyledi:

"Doktor arkadaşlarımla konuştum. Normal bir ülkede, bu sistemi kuran, o hastanenin oksijen sistemini kuran, buna depreme dayanıklı diye devlete veren her kimse bunun yakasına yapışır.

Onlarca insan elektrik kesildiği için, jeneratörler çalışmadığı için ve oksijen tankları patladığı için, oksijen gelmediği için hastalara, bina yıkılmamasına rağmen, oksijensizlikten ne yazık ki canlarını verdiler"