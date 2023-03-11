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  • İYİ Partili Turhan Çömez millet ittifakı toplantısının ardından Saray'da neler yaşandığını anlattı

İYİ Partili Turhan Çömez millet ittifakı toplantısının ardından Saray'da neler yaşandığını anlattı

İYİ Partili Turhan Çömez, 6 Mart’ta Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılan Millet İttifakı toplantısının ardından Saray koridorlarında çöken sessizliği anlattı.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 20:55
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İYİ Partili Turhan Çömez millet ittifakı toplantısının ardından Saray'da neler yaşandığını anlattı

İYİ Partili Turhan Çömez millet ittifakı toplantısının ardından Saray'da neler yaşandığını anlattı
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İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Erdoğan’ın eski doktoru Turhan Çömez, geçtiğimiz pazartesi günü yapılan Millet İttifakı toplantısının ardından Saray’a yapılan randevu taleplerinde azalma olduğu ileri sürdü.

İYİ Partili Turhan Çömez sosyal medya platformu hesabından şu ifadelere yer verdi:

“Pazartesi günü yapılan Millet İttifakı toplantısının ardından, Saray koridorlarında derin bir sessizlik hakim olmuş. Saray’a yapılan randevu taleplerinde ise büyük bir azalma söz konusuymuş. Ejder meyveli smoothie tutkunları da mı sarayı terk ediyor acaba?”

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