Jesus yine kazandı Ronaldo çıldırdı. Kırmızı kart gördü

Suudi Arabistan'da Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'la karşı karşıya geldi.
Al Hilal, sahadan 2-1 galip ayrılarak finale çıktı. Golleri 61. dakikada Salim ed-Devseri ile 72. dakikada Malcom attı.
Al Nassr'ın golü ise 90+9. dakikada Sadio Mane'den geldi.
Al Hilal, üst üste 33. galibiyetini aldı.
Maçın 85. dakikasında kazandıkları taç atışında topu bir an önce oyuna sokmak isteyen Ronaldo, rakibi engel olmak isteyince adeta çıldırdı.
Rakibini iterek yere düşüren Ronaldo, maçın hakemiyle de tartışırken saha karıştı.
Hakem Ronaldo'ya kırmızı kart gösterdi. Ronaldo oyundan hakemi de omzundan ittikten sonra çıktı.