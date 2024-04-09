Jesus yine kazandı Ronaldo çıldırdı. Kırmızı kart gördü

Kaynak: Haber Merkezi
Jesus yine kazandı Ronaldo çıldırdı. Kırmızı kart gördü
Suudi Arabistan'da Jesus'un takımı Al Hilal, Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr'la karşılaştı.

Suudi Arabistan'da Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'la karşı karşıya geldi.

Al Hilal, sahadan 2-1 galip ayrılarak finale çıktı. Golleri 61. dakikada Salim ed-Devseri ile 72. dakikada Malcom attı.

Al Nassr'ın golü ise 90+9. dakikada Sadio Mane'den geldi.

Al Hilal, üst üste 33. galibiyetini aldı.

Maçın 85. dakikasında kazandıkları taç atışında topu bir an önce oyuna sokmak isteyen Ronaldo, rakibi engel olmak isteyince adeta çıldırdı.

Rakibini iterek yere düşüren Ronaldo, maçın hakemiyle de tartışırken saha karıştı.

Hakem Ronaldo'ya kırmızı kart gösterdi. Ronaldo oyundan hakemi de omzundan ittikten sonra çıktı.

Son Haberler
Evine giderken motosikletten açılan ateşle öldü Yaşam
Evine giderken motosikletten açılan ateşle öldü
Alman annenin imdadına Türk polisi yetişti: Dedektif gibi iz sürüp ülke ülke çocuğunu aradı Yaşam
Alman annenin imdadına Türk polisi yetişti: Dedektif gibi iz sürüp ülke ülke çocuğunu aradı
Bursa'da tekne battı Yaşam
Bursa'da tekne battı
Yılın ilk güneş tutulması gerçekleşti. Görsel şölen sundu Dünya
Yılın ilk güneş tutulması gerçekleşti. Görsel şölen sundu
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı Yaşam
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı
Trafiği birbirine kattı: Kaçtığı kaza yerine geri geldi Yaşam
Trafiği birbirine kattı: Kaçtığı kaza yerine geri geldi