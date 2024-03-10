Fenerbahçe Galatasaray'ın ekmeğine nasıl yağ sürdü? Ahmet Çakar açıkladı

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar Fenerbahçe’nin 1959 öncesi şampiyonlukların sayılmasına dair yaptığı son açıklamaya ateş püskürdü.

"BÜYÜK BİR İLETİŞİM REZİLLİĞİ"

Fenerbahçe’nin Galatasaray karşısında küçük düştüğünü söyleyen Çakar, "Fenerbahçe bu yaptığı açıklamayla Galatasaray karşısında küçük düştü. Büyük bir iletişim rezilliği. Galatasaray Beşiktaş'ı yenmiş, Rizespor'u farklı geçmiş. Sen bu işlere giriyorsun. Anlamsız" dedi.

"EKMEĞİNE YAĞ SÜRDÜLER"

Galatasaray’ın ekmeğine yağ sürüldüğünü belirten Çakar, "Madem bu kadar istiyorsunuz, haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsunuz neden takımınız liderken bu açıklamayı yapmadınız? Galatasaray'ın ekmeğine yağ sürdüler adeta. Durdular durdular tam da ligde son viraja girmeye yakın böyle bir şey yaptılar. 5 senedir gereksiz yere bu toplara giriyorlar. Senin Avrupa'da, ligde yarışın devam ediyor. Neden bunları yapıyorsun? Takımın ve taraftarın konsantrasyonunu bozuyorsun" ifadelerini kullandı.

"AZİZ YILDIRIM YALANLIYOR"

Aziz Yıldırım’ın eski demeçlerini hatırlatan Çakar son olarak, "Geçmişte Aziz Yıldırım'ın Divan Kurulu'nda bu konuyla ilgili demeçleri de var. Fenerbahçe'nin arzusunu Aziz Yıldırım yalanlıyor. Nasıl vereceksin o kupaları" sözlerini kullandı.

Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti.

"Kulübümüzün, 1959 öncesi Türkiye şampiyonlukları ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na yaptığı resmi başvurunun üzerinden bugün itibarıyla 3 yıl (1095 gün) geçmiştir.

Başvurumuz süresince iki farklı yönetim görev yapmış olmasına rağmen bu başvuruyu sonuçlandırma iradesinin ortaya konulamadığı görülmektedir.

Bu süreçte geride bıraktığımız Temmuz ayında, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, “1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmî statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir” açıklaması yapılmış ancak bugüne dek herhangi bir somut adım atılmamıştır.

Bir başvurunun incelenmek üzere TFF Yönetim Kurulu’nda 3 yıl beklemesi gibi bir duruma daha önce rastlanılmadığı gibi bu durumun kulübümüzün hak arama hürriyetine halel getirdiği tartışmasızdır.

İlk günden itibaren tarihi gerçekler, resmi dayanak ve kanıtlarla hakkımızı aradığımız 1959 öncesi şampiyonluklarımız için bir an önce gereken adımların atılmasını ve hakkımızın teslim edilmesini beklediğimizi, davamızın arkasında olduğumuzu ve asla vazgeçmeyeceğimizi, Zeki Rıza’ların, Lefter’lerin, Cihat’ların ve nicelerinin emeklerine gölge düşmesine izin vermeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."