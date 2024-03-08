Kadınlar ilerledi, erkekler geriledi

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla ülkemizde kadınların durumu, sık sık erkek şiddetine maruz kalmalarının nedenleri ve bunu önlemek için neler yapılması gerektiğine ilişkin görüşlerimi paylaşmak istiyorum.

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Kadınlar kentlere göç olayıyla, köy ve kasabalarında gördüklerinden çok farklı yeni bir dünyayla tanıştı.

Göç, aynı zamanda okuma imkânlarını artırdı. Çoğu liseyi bitirdi, üniversitelerin neredeyse yarısını doldurdu.

İş hayatında yer alıp para kazanmaya başlamaları da birey olma süreçlerini hızlandırdı.

Kitap alıp okuyanların, tiyatroya gidenlerin çoğunu yine onlar oluşturdu.

Televizyon yayınlarını erkeklere kıyasla çok daha fazla izlemeleri gelişimlerinde bir diğer önemli etken oldu.

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Tüm bunlar olurken erkekler eski alışkanlıklarından kurtulamadılar, kendilerini geliştirme yönünde ciddi adımlar atamadılar.

Ve bunun sonucunda kadınların gerisinde kalmaya başladılar.

Yüzyıllardır kadınlar üzerinde kurdukları saltanat yıkılıyor, tahtları birer birer çöküyordu.

İşte buna dayanamadılar, kadınları tokatla, yumrukla, bıçakla, tabancayla, tüfekle susturmaya çalıştılar.

Kadına yönelik şiddet konusunda teşhisim budur.

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Peki, ne yapılabilir?

Erkeklerin psikolojik testten geçirilmesi, hasta olanların tedavi edilmesi, şiddet uygulayanlara verilen cezaların artırılması, aile bağlarının güçlendirilmesi, işsizliğin giderilmesi gibi önlemlerin yanı sıra erkeklerin sosyal ve kültürel anlamda gelişmelerinin sağlanması da gerekiyor.

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Tabii, kadını aşağılayan, onuruna ve gururuna dokunan aşağıdaki deyimlerin hem günlük konuşmalarımızdan hem sözlüklerimizden çıkarılmasında da yarar var:

"Kızını dövmeyen dizini döver."

"Kadının sırtından sopayı karnından sıpayı eksik etmeyeceksin."

"Oğlan doğuran övünsün, kız doğuran dövünsün."

"Kızın var mı derdin var, kızın var mı sızın var."

"Kız çocuğu ya er koynunda ya yer koynunda."

"Kızı kendi hâline bırakırsan ya davulcuya kaçar, ya zurnacıya."

"Avratta vefa zehirde şifa olmaz."

"Gün doğmadan kalkan avrat, deh demeden yürüyen at."

"Kadının yüzünün karası, erkeğin elinin kınası."

"Saçı uzun aklı kısa."

"Erkeksiz avrat, yularsız at."