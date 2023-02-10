Deprem bölgesine giden yardımlarda bir organizasyon rezaleti daha

Kahramanmaraş merkezli peş peşe meydana gelen depremlerin ardından 10 şehirde büyük yıkım yaşandı. Türk halkı yardımseverliğini gösterirken, bölgeye yollanan yardım malzemeleri yol kenarlarına bırakıldı. Kahramanmaraş Elbistan’dan gelen görüntülerde depremzedelere giden yardımlar bir organizasyonsuzluğun görüntüsünü ortaya çıktı. Bölgeden bu tip görünteler gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta yardım TIR'ı ile bölgeye ulaşan bir şoför eşyaları teslim edecek yer bulamayınca, yol kenarına bıraktı. O anların görüntüsünü çekenler, organizasyonsuzluğa ve bilinçsiz yardıma dikkat çekti.

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