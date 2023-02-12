﻿Depremin internet altyapısına etkisi ortaya çıktı

Deprem sonrasında kişilerin birbiriyle iletişim kurabilmesinin önemi büyük olarak tanımlanıyor. İnsanlar deprem bölgsinde bulunan sevdiklerine ulaşmaya çalışırken operatörler çöküyor. Özellikle internet ağı sayesinde birçok insanın hayatı kurtuluyor. Ancak yaşanan felaketin ardından internet altyapısının da büyük bir zarar aldığı görülüyor.

Konuyla ilgili DDoS koruma sağlayıcısı Cloudflare, Türkiye’deki internet trafiğinin duruma ilişkin verileri paylaştı.

Veriler, deprem bölgelerindeki internet trafiğinin bir önceki haftanın yarısına indiğini gösterdi. Ayrıca, İlk günlere nazaran internet trafiği yükselse de şu anda trafik bir önceki haftaya göre yüzde 8 daha düşük. Cloudflare, ikinci depremden sonraki saatlerde internet trafiği yüzde 94 azaldığını söylemişti.