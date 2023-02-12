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Depremin internet altyapısına etkisi ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremden sonra 10 ilde binlerce kayıp yaşanmış birçok kişi de enkaz altında kalmıştı. Enkaz altında kalanlar konumlarını internet üzerinden duyurmaya çalışırken depremin internet altyapısına verdiği zarar ortaya çıktı.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 12:41
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Kahramanmaraş depreminin internet altyapısına etkisi nedir

Depremin internet altyapısına etkisi ortaya çıktı
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Deprem sonrasında kişilerin birbiriyle iletişim kurabilmesinin önemi büyük olarak tanımlanıyor. İnsanlar deprem bölgsinde bulunan sevdiklerine ulaşmaya çalışırken operatörler çöküyor. Özellikle internet ağı sayesinde birçok insanın hayatı kurtuluyor. Ancak yaşanan felaketin ardından internet altyapısının da büyük bir zarar aldığı görülüyor.

Konuyla ilgili DDoS koruma sağlayıcısı Cloudflare, Türkiye’deki internet trafiğinin duruma ilişkin verileri paylaştı.

Veriler, deprem bölgelerindeki internet trafiğinin bir önceki haftanın yarısına indiğini gösterdi. Ayrıca, İlk günlere nazaran internet trafiği yükselse de şu anda trafik bir önceki haftaya göre yüzde 8 daha düşük. Cloudflare, ikinci depremden sonraki saatlerde internet trafiği yüzde 94 azaldığını söylemişti.

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