Bu nasıl bina denetimi. Binlerce insanın ölümünün sebep olanlar nasıl rahat uyku uyuyacak?

10 ili yerle bir eden iki büyük depremin ardından ortaya skandal bir görüntü çıktı.

Adana’da çekildiği iddia eden görüntülerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir personelin elindeki çekicin sapı ile binanın zemin katında duvarlara vurarak yapı denetimi yaptığı görülüyor.

Söz konusu görevli denetimi yaparken de "Mimari hasar görmedim yapısal herhangi bir şey gözlemleyemedim" ifadelerini kullanıyor.

Depremin 7. gününde hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bini aşarken, binaları yapan müteahhitlerin bir bölümü yakalandı ve tutuklandı.

Peki, bu yapılara izin verenler, görmezden gelenler, bu müteahhitlerin önünü açanlar, engel olmayanlar…

Onlar hiçbir sorumluluk almamaya devam ediyorlar.