Enkazda bulunan 78 kiloluk altının sahibi belli oldu

Deprem 11 ili yıkıp geçerken Pentapark Apartmanı’nın enkazından çıkan 78 kilo altının gizemi Türkiye’nin en çok konuşulanları arasına girdi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yıkılan Pentapark Apartmanı'ndaki enkaz çalışmaları sırasında moloz yığınları arasında bir çanta fark edildi.
Çantayı açan operatör ve işçiler onlarca altın kemer gördü.
78 kiloluk altınlar, çantalara bölünerek çıkarıldı.
KEMERLERİN TANESİ 10 BİN DOLAR
Gönüllüler tarafından bulunan altın kemer dolu çanta polis ekipleri tarafından tutanakla teslim alınarak emniyete götürüldü.
Çantada çıkan altın kemerlerin her birinin 10 bin dolar (yaklaşık 190 bin lira) değerinde olduğu belirlendi.
Altınların Kahramanmaraş'ın ünlü kuyumcusu Akif Zabun'a ait olduğu öğrenildi.
Depremde hayatını kaybettiği öğrenilen Zabun'un Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kuyumculara altın verdiği belirtildi.