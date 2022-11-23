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Sağlık Bakanı Koca Düzce depreminde yaralananların son durumunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'de 5.9 şiddetindeki depremde 93 kişinin yaralandığını, 17 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 19:06
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Düzce'deki depremde yaralanan vatandaşların son durumunu açıkladı

Sağlık Bakanı Koca Düzce depreminde yaralananların son durumunu açıkladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'de meydana gelen depremde yaralananların son durumuna ilişkin bilgiler verdi.

Bakan Koca, "Düzce Gölyaka merkezli depremde yaralı sayımız son belirlemelere göre 93'tür. Düzce'de 1'i ağır 37 yaralı; İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26, Bursa'da 4 yaralı var. Hastanelerimizde halen 17 kişinin tedavisi devam ediyor. Allah tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

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