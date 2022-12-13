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Karları, fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten İstanbul'a karın ne zaman yağacağını açıkladı

Yurt genelinde kış mevsimi etkisini gösteriyor. Meteoroloji kahini Kerem Ökten, İstanbullular için karın ne zaman yağacağını söyledi. Ökten, "Az Kaldı İstanbullular. Bize de gelecek." dedi.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 12:21
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Kar yağışında İstanbul için kritik tarih. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten açıkladı

Karları, fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten İstanbul'a karın ne zaman yağacağını açıkladı
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Yurdun birçok ili kar yağışlarının etkisi altına girdi. Bununla birlikte İstanbullular kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyor. Konuya ilişkin açıklama Kerem Ökten'den geldi.

Meteoroloji kahini Kerem Ökten, Londra'da yağan karın fotoğrafını paylaşarak "Az Kaldı İstanbullular. Bize de gelecek." ifadelerini kullandı.

Ökten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda kara kış için uyarılarda bulundu. 

Ökten, "Bugün 12 Aralık'tı. Takvimde ne zaman Karakış fırtınası yazdığını görsem; heyecanlanır mutlu olurdum." dedi.

"AZ KALDI İSTANBULLULAR, BİZE DE GELECEK"

Ökten'in paylaşımları şöyle: 

"Londra. Az Kaldı İstanbullular. Bize de gelecek..."

"Bugün 12 Aralık'tı. Takvim'de ne zaman Karakış fırtınası yazdığını görsem; heyecanlanır mutlu olurdum. Çünkü kar gelecekti. Bu kar sevgisi öyle bir şeydi ki; Gül'ün kokusunu tarif edebilir misiniz? Ya da Bal'ın tadını? İşte öyle heyecan ve iştiyak. Karseverler anlar bizi ancak..."

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