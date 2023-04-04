Karanfil çayı mide ağrısına iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan karanfil çayı faydaları dikkat çekti. İnsanların korkulu rüyası olan mide ağrısına karanfil çayının iyi geldiği ifade edildi.

MİDE AĞRISI NEDİR?

Mide ağrısı, karnın üst bölgesinde meydana gelen rahatsızlık hissini tanımlar. Herkes en az bir kere olmakla birlikte yaşamının bir bölümünde bu şikâyetten yakınır.

Mide ağrısının çoğu nedeni endişe uyandıracak durumlar olmasa da bu şikâyet ciddi hastalıkların seyri sırasında da oluşabileceği için dikkatli olunmalıdır.

KARANFİL ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

-Eklem ağrılarına karşı etkilidir. Bu yüzden eklem iltihapları tedavisinde etkili rol oynar.

-Karanfil çayı metabolizmayı uyarır. Böylece kilo vermeye destek olur.

-İçeriğinde bulunan antioksidanlar, cilt lekeleri, kırışıklık ve yaşlanma belirtilerini önler.

-Rahatlatıcı etkisiyle kasları gevşetir. Stres düzeyinin azalmasına yardımcı olur.

-Karanfil çayı, sinüslerde oluşan enfeksiyonların hafiflemesine yardımcı olur.

-Bağırsak hareketlerini hızlandırır. Bu sayede kabızlık ve iltihaplanma sorunlarının önüne geçer.

-Karanfil çayının içeriğinde bulunan iltihap önleyici bileşenler, aynı zamanda ateş düşürülmesinde de etkilidir.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir, vücut direncini arttırır.

-Parazit ve mantar önleyici özelliklere sahiptir.

-Bağırsak parazitlerini yok etmeye yardımcı olur.

KARANFİL ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Karanfil çayı için, karanfilleri öğütün ancak toz haline getirmeyin. 1 buçuk su bardağı suyu kaynatın. Su kaynamaya başladığında 5-6 adet öğütülmüş karanfil, tarçın çubuğu ve elma kabuklarını içerisine atın. 5 dakika demlenmesi için bekleyin. Ardından suyunu süzün ve fincana doldurun. Tatlandırmak için 1 tatlı kaşığı bal ilave edebilirsiniz.

KARANFİL ÇAYI NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Karanfil çayının sabah kahvaltıdan önce içilmesi önerilir. Günde 2 fincandan fazla içilmemesi gerekir.