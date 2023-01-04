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Seçimleri kaybedince ABD'ye kaçan Bolsonaro hamburger yerken yakalandı

Brezilya'da seçimleri kaybedince yargılanırım korkusuyla ABD'ye kaçan Bolsonaro hamburger yerken yakalandı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 17:59
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Kaybettiği seçim sonrası ABD'ye kaçan Bolsonaro hamburger yerken yakalandı

Seçimleri kaybedince ABD'ye kaçan Bolsonaro hamburger yerken yakalandı
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Seçimleri kaybeden ve devir teslim törenine katılmadan ABD’ye giden eski Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, ABD’de fast-food yerken görüntülendi.

Pazar günü, Brezilya'dan Luiz Inácio Lula de Silva, solcu bir aktivist olarak başlayan, sekiz yıl üst düzey görevlerde bulunduktan sonra, iki yıl boyunca hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla hapis cezasına çarptırıldığı bir sürecin ardından cumhurbaşkanlığına geri döndü.

SEÇİMLERİ KAYBEDİNCE ABD'YE KAÇTI

Lula da Silva, yüzde 50.9 oy oranıyla rakibi olan lider Jair Bolsonaro'ya karşı galibiyetinin ardından yetki belgesini bir temizlik işçisinin elinden almıştı.

Devir teslim törenine katılmayan eski lider Bolsonaro ise görevi devretmesine iki gün kala ABD'ye gitmişti.

Bolsonaro, son olarak tek başına bir fast-food restoranında yemek yerken görüntülendiği anların fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

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